Metrorex transmite că a găsit o soluție pentru plata restanțelor către Hidroelectrica. Astfel, compania care administrează metroul din Capitală face zilnic plăți către furnizor și dă asigurări că datoriile sale reprezintă mai puțin decât consumul dintr-o lună obișnuită, estimat de ministrul interimar al Transporturilor la aproximativ un milion de euro.

„Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. La acest moment, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni. Dorim să subliniem că Metrorex S.A. are un rol strategic în asigurarea mobilității în Municipiul București și în zona metropolitană. Transportul cu metroul reprezintă o componentă esențială a sistemului integrat de transport public și contribuie în mod direct la desfășurarea activităților economice și sociale”, a transmis conducerea Metrorex.

Luni seară, în spațiul public, au apărut informații conform cărora metroul din Capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate.

Potrivit unui documentul transmis Ministerului Transporturilor, Metrorex avea datorii de 11.521.602,22 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate de Hidroelectrica și alte sume aferente facturilor și ratelor de plată eșalonate.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a transmis Radu Mirută, ministru interimar al Transporturilor, instituția care controlează Metrorex.