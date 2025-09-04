Momentul în care o minoră din Elveția a fost pipăită în Gara de Nord. Cine este individul prins rapid de polițiști

O minoră de origine elvețiană, aflată în vacanță în România, a fost agresată sexual în Gara de Nord din București.

Suspectul este un bărbat de 55 de ani, iar gestul său a fost surprins de o cameră de supraveghere de pe peron.

Adolescenta de 15 ani era în vacanță în țara noastră și făcea parte dintr-un grup de turiști străini coordonați de un tânăr de 25 de ani.

Minora, de naționalitate elvețiană, le-a spus celor care o însoțeau că un bărbat necunoscut a trecut pe lângă ea și atins-o într-o zonă intimă, după care a plecat. Momentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere.

Polițiștii de la Transporturi Feroviare au observat-o pe minoră cum plânge, apoi au pornit în căutarea suspectului.

Bărbatul de 55 de ani a fost prins în apropiere și condus la sediul poliției.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Agresiuni Sexuale, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

