Trei aeronave F-16, cumpărate din Norvegia, au ajuns în România. Vor intra în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu

Trei aeronave F-16 achiziționate din Norvegia au aterizat joi la Baza 86 Borcea și vor intra în dotarea Escadrilei 571 de la Mihail Kogălniceanu, a anunțat Ministerul Apărării.

Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forţelor Aeriene şi vor contribui la consolidarea capacităţii de apărare aeriană a României, se precizează într-un comunicat MApN.

Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziţia a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic iniţial şi un pachet complementar de bunuri şi servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Celelalte aeronave ar urma să fie trimise până la finalul anului

Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziţia către avioanele de generaţia a V-a (aeronavele F-35, comandate deja - n.r.).

Astfel, achiziţia avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilităţi între două state aliate în cadrul NATO.

Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii şi cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviaţie Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Finalizarea recepţiei întregului lot este estimată pentru finalul anului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













