Transplant hepatic în premieră la Cluj: o mamă i-a oferit fiicei sale o nouă viață
O mamă a reușit să-i ofere a doua viață fiicei sale, în vârstă de 18 ani, după ce i-a donat o parte din ficat. Copila avea nevoie urgentă de un transplant hepatic.
Intervenția a fost realizată în premieră la Institutul Regional de Gastro-enterologie din Cluj, cu sprijinul unor medici din Capitală.
Problemele au început când fata avea 9 ani și a început să se plângă că are dureri de burtă.
Dana Băiță, Mama Pacientei: „La 9 ani a avut o simplă durere de burtă și acolo am aflat că transaminazele erau foarte mari. De la 9 la 14 ani am tot investigat, am tot stat pe regim. La 14 ani din păcate a făcut ciroză. Și de atunci stăm tot prin spitale.”
După ce a făcut 18 ani, starea fetei a început să se degradeze rapid, iar medicii au ajuns la concluzia că doar un transplant hepatic o poate salva.
Simona Mărgărit, Conferențiar Medic Primar ATI: „Mama a fost extrem de dornică să își ajute fiica în această situație și să grăbească puțin transplantul hepatic și lucrurile au mers cumva de la sine.”
Intervenția complexă a durat cinci ore.
Nadim Al Hajjar, Doctor Chirurg: „Noi am făcut acest transplant ca și o premieră în centrul nostru de transplant aici la Cluj. Desigur că acest lucru s-a petrecut cu un suport total din partea colegilor noștri de la Institutul Fundeni. Este fantastic pentru că atât donatorul cât și primitorul sunt într-o stare clinică foarte bună.”
Adolescenta va rămâne internată pentru supraveghere și urmează o etapă de recuperare. Este elevă în clasa a 12-a și abia așteaptă să reia pregătirile pentru bacalaureat și admiterea la facultate.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
12-10-2025 07:58