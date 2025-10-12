Transplant hepatic în premieră la Cluj: o mamă i-a oferit fiicei sale o nouă viață

O mamă a reușit să-i ofere a doua viață fiicei sale, în vârstă de 18 ani, după ce i-a donat o parte din ficat. Copila avea nevoie urgentă de un transplant hepatic.

Intervenția a fost realizată în premieră la Institutul Regional de Gastro-enterologie din Cluj, cu sprijinul unor medici din Capitală.

Problemele au început când fata avea 9 ani și a început să se plângă că are dureri de burtă.



Dana Băiță, Mama Pacientei: „La 9 ani a avut o simplă durere de burtă și acolo am aflat că transaminazele erau foarte mari. De la 9 la 14 ani am tot investigat, am tot stat pe regim. La 14 ani din păcate a făcut ciroză. Și de atunci stăm tot prin spitale.”



După ce a făcut 18 ani, starea fetei a început să se degradeze rapid, iar medicii au ajuns la concluzia că doar un transplant hepatic o poate salva.



Simona Mărgărit, Conferențiar Medic Primar ATI: „Mama a fost extrem de dornică să își ajute fiica în această situație și să grăbească puțin transplantul hepatic și lucrurile au mers cumva de la sine.”



Intervenția complexă a durat cinci ore.



Nadim Al Hajjar, Doctor Chirurg: „Noi am făcut acest transplant ca și o premieră în centrul nostru de transplant aici la Cluj. Desigur că acest lucru s-a petrecut cu un suport total din partea colegilor noștri de la Institutul Fundeni. Este fantastic pentru că atât donatorul cât și primitorul sunt într-o stare clinică foarte bună.”

Adolescenta va rămâne internată pentru supraveghere și urmează o etapă de recuperare. Este elevă în clasa a 12-a și abia așteaptă să reia pregătirile pentru bacalaureat și admiterea la facultate.

