În schimb, la altitudini mari este iarnă. A nins consistent, iar pe șosele s-a circulat cu dificultate. Pe Transalpina, traficul a fost oprit temporar pe o porțiune, iar Transfăgărășanul se închide marți seară. Meteorologii spun că, la începutul lui noiembrie, vom avea parte de vreme și mai rece.

În Constanța a plouat toată ziua. După-amiaza s-a întețit și deja multe străzi erau inundate, iar mașinile au înaintat greu.

Ploile torențiale au inundat străzile din Constanța

Corespondent PROTV: „Marile bulevarde au fost acoperite cu apă. Canalizarea nu face față. Se circula cu dificultate, iar în multe locuri apa ajunge până la gleznă.”

Reporter: „Cum sunt drumurile?”

Șofer: „Sunt impracticabile.”

Șofer: „Abia ne mișcăm.”

În Năvodari a fost inundată și faleza.

Corespondent PROTV: „Faleza din Năvodari a fost acoperită de apă pe porțiuni întinse, vedeți oamenii urcă cu greu în autoturism, pentru că pe multe porțiuni apa are mai bine de 20 de centimetri. Vedeți și la această mașină parcată apa ajunge până la jumătatea cauciucului.”

Potrivit meteorologilor, în cele patru localități pentru care a fost emis cod roșu s-au acumulat 50...55 l/mp. Localnicii au fost avertizați prin RO-ALERT să se adăpostească.

Ninsoarea a îngreunat circulația pe Transalpina

În tot acest timp, pe Transalpina asfaltul era ca sticla. Șoferii au înaintat greu chiar și cu anvelope de iarnă. Peste noapte a nins de la 1.700 de metri altitudine în sus.

Turiștii rămași peste noapte în stațiune au coborât azi în coloană, în spatele utilajului de deszăpezire, pentru a nu fi în pericol.

Șofer: „Ușurel, ușurel, suntem echipați cu anvelope de iarnă, totul e bine.”

De la primele ore ale dimineții a început și curățarea Transfăgărășanului. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă a ajuns la 13 centimetri. Cu toate că drumul a fost anevoios, mai mulți turiști au urcat, cu gândul că șoseaua urmează să se închidă.

Șofer: „Suntem echipați oarecum pentru munte și am zis să nu ne încumetăm prea departe. Drumul e, mă rog, e umed, am zis să fim mai precauți.”

Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute în noiembrie

Meteorologii spun că sunt șanse mari ca luna noiembrie să înceapă cu vreme chiar mai rece decât ar fi normal.

Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM: „Circulația aerului pare să vină din sector nordic și asta înseamnă o pătrundere de aer mai rece polar, astfel că sunt șanse mari ca debutul lunii noiembrie să vină într-adevăr cu o vreme mai rece decât în mod obișnuit.”

Climatologii de la Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu iau în calcul o posibilă perturbare a vortexului polar la începutul lunii următoare. Este vorba despre inelul uriaș de vânturi care ajută la păstrarea aerului foarte rece în zona Polului Nord. Dacă vântul slăbește în intensitate, se pot crea condiții ca frigul să înainteze spre sud.

Până miercuri, sunt în vigoare două Coduri galbene, unul de ploi însemnate cantitativ, valabil pentru șapte județe din sud și București, iar un altul de intensificări ale vântului, care vizează patru județe tot din sudul țării.