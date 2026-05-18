Primele zile ale perioadei prognozate aduc temperaturi sub media sezonului în vestul și nord-vestul țării. În Banat, maximele din 18 mai se vor situa în jurul a 18 grade Celsius, iar în Crișana în jur de 17 grade. Nopțile vor fi și ele răcoroase, cu minime de 6–10 grade în dimineața zilei de 19 mai în aceste zone. Excepție fac regiunile din est și sud-est ale țării: în Moldova și Dobrogea, valorile diurne din primele două zile se vor apropia de 24–25 de grade.

Încălzire treptată spre mijlocul primei săptămâni

Începând cu 20–21 mai, tendința generală este de încălzire. În Banat și Crișana, maximele vor urca spre 22–25 de grade, iar în Oltenia se estimează valori de până la 25 de grade în jurul datei de 21 mai. Transilvania va înregistra, în zilele mai calde, maxime apropiate de 25 de grade, deși în perioadele cu precipitații acestea pot coborî la 20–21 de grade. În Maramureș, maximele pot depăși 24–25 de grade la mijlocul săptămânii.

Instabilitate atmosferică accentuată între 21 și 26 mai

Perioada 21–26 mai reprezintă intervalul cu cel mai ridicat risc de averse pentru majoritatea regiunilor. În Moldova și Dobrogea, probabilitatea pentru precipitații pe arii extinse crește semnificativ în această fereastră, iar cantitățile de apă acumulate pot fi însemnate. Situația este similară în Muntenia, unde aversele sunt așteptate cu precădere între 21 și 25 mai. În Transilvania, instabilitatea atmosferică va fi prezentă în cea mai mare parte a intervalului, cu accente mai pronunțate între 20 și 25 mai. La munte, averselele vor afecta zone largi între 20 și 27 mai.

A doua săptămână, cu variații termice moderate

Ultima săptămână din mai menține temperaturile în jurul normelor climatologice, cu oscilații determinate de dinamica fronturilor pluviale. Maximele medii regionale se vor situa, în funcție de zonă, între 22 și 25 de grade în câmpie, și 12–14 grade la altitudini montane. Minimele nocturne vor fi, în general, de 10–14 grade în zonele joase și de 6–7 grade la munte.

Predictibilitate redusă spre finalul lunii

ANM atrage atenția că, pentru ultimele zile ale lunii mai, gradul de certitudine al prognozei scade considerabil. Modelele numerice indică posibilitatea unor noi episoade de instabilitate în Oltenia după 28 mai și în Banat și Crișana spre finalul lunii, însă aceste estimări trebuie tratate cu rezerve specifice prognozelor pe durată medie.

În ansamblu, finele lunii mai 2026 se anunță tipic pentru această perioadă a anului: zile calde alternate cu averse, fără extreme termice notabile, dar cu precipitații care pot fi local semnificative.