Transelectrica, operatorul național de transport și de sistem din România, anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în prezent în parametri de siguranță operațională, după retragerea din exploatare a Unității 1 a CNE Cernavodă, din cauza debitului redus al Dunării, potrivit News.ro.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță, potrivit reprezentanților Nuclearelectrica. În același timp, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Electroenergetic Național, a informat, joi, compania, după ce miercuri seară fusese anunțat că centrala va fi oprită, din cauza debitului redus al Dunării.

Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează continuu evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN în orice scenariu operațional, precizează Transelectrica.

„Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, monitorizează permanent evoluția Sistemului Electroenergetic Național și gestionează în timp real funcționarea acestuia pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie electrică.

În contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a CNE Cernavodă și al condițiilor hidrologice dificile generate de debitul redus al Dunării, specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează continuu evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN în orice scenariu operațional”, se arată într-un comunicat al companiei.

Transelectrica monitorizează permanent Sistemul Electroenergetic Național

Evoluția Sistemului Electroenergetic Național este monitorizată permanent, Transelectrica gestionând în timp real funcționarea acestuia pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie electrică, susțin oficialii societății.

„În contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a CNE Cernavodă și al condițiilor hidrologice dificile generate de debitul redus al Dunării, specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează continuu evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN în orice scenariu operațional”, se arată în comunicat.

Transelectrica mai precizează că, în condițiile temperaturilor ridicate prognozate pentru perioada următoare, colaborează permanent cu operatorii de transport și de sistem din regiune, cu producătorii de energie și cu autoritățile competente, utilizând toate resursele disponibile, inclusiv schimburile transfrontaliere de energie, pentru menținerea echilibrului și stabilității sistemului.

„În aceste condiții de stres, echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale”, se menționează în document.

Seceta și canicula vor crește consumul de energie

Rețeaua Electrică de Transport națională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export. În contextul prognozelor meteorologice care indică secetă și temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara).

„În acest context, Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea SEN în condiții de parametri de siguranță”, spun oficialii companiei.

Aceștia atrag atenția că seceta și canicula afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie.

„Subliniem faptul că specialiștii Transelectrica monitorizează permanent evoluțiile din SEN și din piețele regionale, colaborând cu operatorii de transport și de sistem din statele interconectate, cu producătorii de energie electrică și cu autoritățile competente, pentru identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de operare. În astfel de perioade, rolul Operatorului de Transport și de Sistem este fundamental pentru coordonarea în timp real a tuturor resurselor disponibile, menținerea stabilității și gestionarea fluxurilor de energie în cadrul sistemului interconectat european”, arată conducerea Transelectrica.