Totodată, au fost raportate şapte decese, toate la persoane vârstnice, cu comorbidităţi, scrie News.ro.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie - 30 septembrie au fost înregistrate 117 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 105 cazuri confirmate şi 12 cazuri probabile.

În acelaşi interval s-au înregistrat 7 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.

Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă: 15-19 ani (un caz), 20-29 de ani (şapte), 30-39 de ani (şapte), 40-49 de ani (opt), 50-59 de ani (22), 60-69 de ani (32), 70-79 de ani (26), ≥ 80 de ani (14).

Cincizeci dintre pacienţi au fost femei, iar 73 de cazuri au fost din mediul urban.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (2), Bihor (1), Brăila (5), Botoşani (1), Buzău (1), Călăraşi (7), Cluj (2), Constanta (2), Dâmboviţa (1), Dolj (1), Galaţi (3), Giurgiu (11), Harghita (1 - expunerea în altă ţară, dar atribuit judeţului de rezidenţă), Ialomiţa (7), Iaşi (2), Ilfov (12), Mureş (1), Prahova (3), Olt (3), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (4), Vaslui (1), Vrancea (1) şi municipiul Bucureşti (42).

Populaţia este sfătuită să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor, să utilizeze substante insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apa din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.