Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză în procesul cu Administrația Prezidențială. Decizia nu este definitivă.

„Admite cererea. Anulează Ordinul nr. 55/2022 și adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizația lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, aferentă perioadei 23.03.2022–31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei”, se arată în minuta instanței.

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

