Miercuri, poliţişti Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal având ca obiect infracţiunile de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, informează Poliţia Capitalei.

Din datele şi probele administrate a reieşit că, în perioada mai 2024 - iunie 2025, două persoane, în calitate de administrator, respectiv mandatar al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate intermedieri imobiliare, ar fi indus în eroare opt persoane vătămate, prezentându-le ca adevărate împrejurări nereale.

Apartamente „libere de sarcini”, dar deja vândute sau ipotecate

Astfel, aceştia ar fi susţinut că anumite apartamente situate într-un complex imobiliar din judeţul Ilfov sunt libere de sarcini, deşi, în realitate, imobilele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior cu alte persoane sau figurau ipotecate, având instituită interdicţia de înstrăinare, precizează sursa citată.



În acest context, adaugă poliţiştii, persoanele respective ar fi fost determinate să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare întocmite sub semnătură privată, cei doi reprezentanţi ai societăţii de intermedieri imobiliare invocând, printre altele, evitarea unor costuri suplimentare la notar sau imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică din cauză că apartamentele nu ar fi fost încă branşate la utilităţi.



Pentru a-i convinge să cumpere apartamentele, cele două persoane suspectate de înşelăciune ar fi stabilit preţuri de vânzare semnificativ mai mici decât cele practicate pe piaţa imobiliară, iar sumele de bani ar fi fost încasate fără întocmirea unor documente justificative, explică anchetatorii.

Prejudiciu de aproximativ 330.000 de euro

Potrivit acestora, prejudiciul totat cauzat astfel se ridică la aproximativ 330.000 de euro.



Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de miercuri au fost făcute două percheziţii domiciliare.



Persoanele bănuite au fost depistate şi vor fi conduse la audieri, urmând ca faţă de acestea să fie dispuse măsurile legale care se impun.



Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.

