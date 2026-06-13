Obiectul metalic s-a desprins apoi și s-a prăbușit peste bărbat. Omul nu a mai avut nicio șansă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Nenorocirea s-a întâmplat la Cariera Jilț Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Echipa de muncitori repara balustrada metalică a unui excavator. La un moment dat, unul dintre dispozitivele de fixare s-a desprins, iar bărbatul de 52 de ani – aflat la 7 metri înălțime – s-ar fi dezechilibrat și a căzut.

Muncitor: „Nu s-a asigurat bine"

Reporter: „Nu a mai avut nicio șansă, nu?"

Muncitor: „Nu, că a căzut balustrada pe el"

Miner: „Băiat bun, șef de echipă."

Ionuț Gruescu, director Cariera Jilț Nord: „Excavatorul era într-o revizie zilnică, pornirea era programată pentru mâine, deci nu era niciun fel de grabă ca să pornească acest excavator."

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care a constatat decesul bărbatului."

Acum, atât polițiștii, cât și inspectorii de muncă au deschis anchete.

Nu este prima tragedie care se abate asupra familiei victimei. În urmă cu câțiva ani, un frate al bărbatului, angajat tot în minerit, a murit într-un accident de muncă, produs la doar câțiva kilometri distanță de cel de acum.