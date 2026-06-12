Potrivit reprezentanţilor CEO, evenimentul a fost raportat organelor abilitate pentru a fi demarate investigaţiile necesare, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii acestuia.

"În data de 12 iunie, în jurul orei 11:30, la Cariera Jilţ Nord, aparţinând societăţii Complexul Energetic Oltenia, în timpul desfăşurării unor lucrări de întreţinere la un utilaj de excavare, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui salariat. O echipă din cadrul secţiei mecanice executa lucrări de montare a unei porţiuni din calea de circulaţie aferentă instalaţiei de transport. În timpul operaţiunii de poziţionare şi fixare a segmentului, unul dintre dispozitivele de ridicat s-a desprins, ceea ce a condus la dezechilibrarea elementului şi la căderea salariatului de la aproximativ şapte metri. Ulterior, segmentul s-a desprins şi din cel de-al doilea dispozitiv de ridicat şi a căzut peste victimă. Societatea va respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabile în astfel de situaţii", se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Motru au fost sesizaţi, prin 112, cu privire la producerea unui accident de muncă la Cariera Jilţ Nord, din comuna Mătăsari.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului de către poliţişti, a reieşit faptul că un bărbat de 52 de ani, din comuna Bolboşi, angajat al unităţii în funcţia de şef de echipă, în timp ce desfăşura activităţi de montare a unui podeţ metalic la un excavator, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut (...). Ulterior, elementul metalic pe care îl manevra ar fi căzut peste acesta. La faţa locului a intervenit un echipaj al serviciului de ambulanţă, care a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a transmis IPJ Gorj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi continuă cercetările, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.