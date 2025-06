Tragedia din Cosmopolis ar fi putut fi evitată. Ce i-a spus o rudă tinerei împușcate mortal chiar înainte de atac

Din păcate, nu a ascultat-o! Pe de altă parte, medicii legiști au încheiat autopsia și au încredințat familiei îndoliate trupul Teodorei.

Moartea Teodorei putea fi evitată cu un simplu apel la 112, par să fie convinși polițiștii din Ilfov, care au aflat la audieri că nașa victimei îl văzuse pe criminal în cartier chiar înainte de tragedie.

Cms. Daniel Bălan, adjunctul IPJ Ilfov: „În urma audierilor a reieșit că o femeie a observat pretența autorului înainte de crimă și a informat victima sfătuind-o să sune la 112.”

Reporter: „Și a sunat?”

Cms. Daniel Bălan, adjunctul IPJ Ilfov: „La nivelul IPJ Ilfov nu a fost înregistrat un asemenea apel.”

Reporter: „E adevărat că s-au găsit prafuri în bunurile suspectului care ar fi droguri?”

Cms. Daniel Bălan, adjunctul IPJ Ilfov: „Da, analizăm conținutul unor substanțe găsite la locul crimei și așteptăm rezultatul să vedem dacă era sub influență."

Încercarea Teodorei de a se salva

Fără să ceară ajutorul polițiștilor, Teodora a încercat să ajungă în siguranță acasă, însă criminalul i-a ieșit în cale de îndată ce a părăsit locul de joacă. Unii experți în criminologie consideră că tragedia putea fi evitată.

Dan Antonescu, criminolog: „Nu s-ar fi ajuns aici dacă purta brățara de monitorizare."

Potrivit poliției din Bacău, de unde era tânăra, aceasta a cerut un singur ordin de protecție, valabil patru luni în 2021. Vecinii ucigașului știau și ei că acesta avea un comportament agresiv.

Ștefan Mailat, vecin cu suspectul: „Eu îl cunosc foarte bine din oraș, știu mai multe detalii despre el. L-am mai văzut și cu alte fete tinere. Din ce știu eu, a divorțat de nevastă din cauza relației cu victima. Am avut și eu o problemă cu el. Am parcat o mașină cu numere de București în față la el și mi-am găsit cauciucurile tăiate. Pe scurt, am aflat că el și când l-am confruntat a zis că a crezut că a venit cineva la soția lui de la București și din gelozie. L-am mai văzut că aici prin spate, mai venea cu fete de multe ori și chiar cu sora unui prieten bun care la momentul ăla avea 15-16 ani și eu i-am zis să se ducă acasă. Umbla cu pistol airsoft, asta știa toată lumea ca taximetrist. A mai avut conflicte prin oraș."

Luni, medicii legiști au finalizat autopsia Teodorei, iar familia a putut să-i ducă trupul la o capelă. Vecinii i-au aprins o lumânare și au rememorat momentul atacului.

La capelă au ajuns atât părinții Teodorei, cât și cei ai lui Alexandru, soțul ei. Marți dimineață vor pleca la Onești, unde joi va avea loc înmormântarea.

