Filmul crimei din Cosmopolis. Cum ar fi intrat ucigașul Teodorei în cartierul rezidențial, fără să atragă atenția paznicilor

Individul s-a sinucis apoi. Avea antecedente penale, iar vecinii săi din Onești îl descriu drept o persoană violentă.

Teodora Marcu a fost ucisă pe stradă, în cartierul Cosmopolis de lângă București, în prezența copilului ei în vârstă de 3 ani. Atacatorul, Robert Lupu, fostul iubit al femeii, s-a apropiat încet de victimă și a tras de patru ori, de aproape. Apoi, a plecat. A fost încolțit câteva ore mai târziu de forțele de ordine și s-a sinucis.

Anchetatorii au încercat ulterior să refacă traseul suspectului.

Madalina Mosoiu, șefă IPJ Ilfov: „Autorul nu locuia acolo. Avem indicii că ieri la ora 12 se afla la Bacău. Cu mașina s-a deplasat în complex. Era cunoscut cu antecedente penale, violență sau patrimoniu. Crima a rezultat pe fondul unei foste relații. ”

Victima, Teodora Marcu, a devenit cunoscută după ce a participat cu logodnicul ei, care i-a devenit apoi soț, la o emisiune pentru cupluri.

S-a născut în Onești, la fel ca ucigașul ei, și, potrivit polițiștilor din Bacău, ar fi avut o relație pe vremea când ea era adolescentă și el avea 38 de ani. Din cauza violențelor, în 2021, ea a cerut în instanță un ordin de protecție împotriva lui.

Cms. Florea Mugurel, adjunctul IPJ Ilfov: „Pe numele autorului a fost emis un ordin de protecție în anul 2021 de Judecătoria Bacău în urma unei sesizări depuse de victimă. A fost supravegheat de Poliția Bacău, nu au fost observate încălcări.”

Rudele Teodorei susțin că nu știau că individul o amenință.

Vasile Măgdălina, rudă cu victima: „A fost fată cuminte. A învăţat foarte bine la şcoală, nu s-a auzit nimic despre ea. O tragedie ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat doar Dumnezeu ştie.”

Reporter: „Pe el l-aţi văzut vreodată pe aici?”

Vasile Măgdălina, rudă cu victima: „Nu, nu l-am văzut în fapt.”

Reporter: „Ea v-a zis vreodată despre el că ar fi violent şi că s-ar simţi în pericol?

Vasile Măgdălina, rudă cu victima: „Nu, nu, niciodată.”



Robert Lupu, cel care a împuscat-o pe Teodora, era cunoscut de vecinii lui din Bacău drept un om agresiv.

Nicolae Bogea, vecin cu suspectul: „Îl ştiu că m-am certat cu el o dată. Era în bloc la nepotul meu şi făcea figuri. Un pic nebun, sărit”.

Reporter: „Violent, agresiv?”

Nicolae Bogea, vecin cu suspectul: „Da, da. Aici a avut. Erau nişte fete cu videochat. Cam aşa îşi câştiga el banii”.

Sorin Vrânceanu, vecin cu suspectul: „Știu că a fost abandonat de părinţi şi a crescut la orfelinat. Tatăl e decedat şi are un frate vitreg. L-am mai văzut acum 2 luni. Am stat de vorbă cu el şi mi s-a părut că are un comportament ciudat”.

Reporter: „Stiaţi că are armă?”

Sorin Vrânceanu, vecin cu suspectul: „Nu ştiam, vă daţi seama. Dacă ştiam, aş fi anunţat”.

Polițiștii din Bacău au mai aflat că suspectul a fost căsătorit și are o fată de 18 ani. Aceasta a reclamat că duminică, după crimă, soțul Teodorei i-ar fi transmis mesaje de amenințare.

Așa că polițiștii din Bacău au emis un ordin de protecție provizoriu. Soțul Teodorei este artist, iar în momentul când i-a fost ucisă soția se întorcea din Republica Moldova, unde susținuse un spectacol.

Cum a pătruns ucigașul Teodorei în cartier

Polițiștii au audiat mai multe persoane martore la crimă și au stabilit că individul ar fi intrat în cartierul rezidențial folosind parcarea unui centru comercial. Așa ar fi reușit să se strecoare fără să atragă atenția paznicilor.

În cadrul dosarului penal deschis pentru omor, procurorii din Ilfov vor să afle de unde avea individul cele două arme letale, întrucât nu figura în evidențele poliției cu permis de portarmă.

Unul dintre pistoale, de calibru mare, e produs în Italia și pare că are intactă și seria de identificare, cealaltă armă pare mai veche, de producție belgiană, calibru mai mic, dar mult mai periculoasă, spun specialiștii, fiind o armă ușor de ascuns.

Anchetatorii așteaptă și rezultatul expertizei medico-legale, inclusiv despre cum a murit bebelușul nenăscut al Teodorei. Surse medicale spun că una din plăgile împușcate era la nivelul abdomenului inferior. Apoi vor clasa cel mai probabil cazul pentru infracțiunea de omor.

Ancheta privind deținerea ilegală a armelor letale va fi preluată cel mai probabil de polițiștii din Bacău, unde avea domiciliul criminalul.

