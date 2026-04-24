13 indivizi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul - fugit cel mai probabil din țară - este căutat de polițiști.

În timp ce erau duși la instanță, pentru mandatele de arestare preventivă, suspecții au început să se certe. Se acuzau unul pe altul pentru declarațiile date în fața anchetatorilor:

„Bă, ești un colaborator, tu ne-ai băgat vere pe toți la pușcărie, uite aici foile, colaboratorule, ne-ai băgat pe toți la pușcărie. Din cauza lui domnule suntem toți.”

Indivizii sunt suspectaţi că vindeau droguri inclusiv unor elevi de 15 ani. Acum membrii grupării susțin că și ei erau doar consumatori. „Am mai consumat, ca oricare” spune unul dintre suspecți.

„Pe care îi întreb dacă au vreo vină – nu tată, nicio vină. – Nevinovați, tată, ne bagă cu fraierii, vrea să ne bage cu el” adaugă el

Ca să îi prindă pe traficanţi, ofițerii antidrog au descins miercuri la 21 de adrese, din trei județe. Cei mai mulți suspecți provin din Târgu Jiu și Motru. De la locuințele lor, anchetatorii au ridicat mai multe probe.

Miruna Prejbeanu – purtător de cuvânt IPJ Gorj: „80 de grame de fragmente vegetale, diferite recipiente și pungi conținând substanță vegetală, resturi de țigarete confecționate artizanal, grindere, cântare de mare precizie, plicuri tip zipplock, înscrisuri, coduri QR, două pistoale cu bile, 7 butelii cu gaz, 9 carduri aircash, dispozitive de stocare a datelor”.

Și în Botoșani, un bărbat de 35 de ani a ajuns în arest, suspectat că vindea droguri în oraș. La percheziții, în locuința suspectului au fost găsite peste 70 de grame de canabis, o parte împărțit în doze pregătite pentru vânzare. Și zeci de plicuri cu alte substanțe psihoactive. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă cel puțin 7 ani de închisoare.