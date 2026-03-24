Bancnotele au fost tipărite de trei români și un italian într-o fabrică ilegală de bani din județul Suceava. Falsificatorii foloseau echipamente performante și hârtie specială.

Procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții și vorbesc despre o grupare internațională specializată în astfel de operațiuni.

Descoperirea afacerii

Afacerea a fost descoperită de procurorii DIICOT. 1.200.000 de euro, bani falși, ar fi provocat probleme pe piețele financiare locale din România și Bulgaria. Trupele speciale au făcut 6 descinderi, la adrese din Suceava și Ilfov.

Suspecții sunt trei români și un italian, spun anchetatorii. Cetățeanul italian, falsificator experimentat, i-a instruit pe ai noștri cum să tipărească banii.

Iar prin relațiile sale, italianul înlesnea cumpărarea celor necesare producției, precum și punerea în circulație a banilor. Astfel, a făcut rost de hârtie de cea mai bună calitate și de echipamente de ultimă generație pentru printarea bancnotelor.

Fabrica ascunsă în pădure

Suspecții aveau fabrica ilegală de bani într-un sat din județul Suceava, într-o casă izolată, aflată în construcție, înconjurată de pădure. Au început cu bancnote de 50 și 100 de euro.

Corespondent Știrile PRO TV: „Așa-zisa fabrică de bani funcționa în această casă, într-o zonă izolată. Anchetatorii au găsit aici cutii pline cu bancnote de 50 și 100 de euro. În mai multe încăperi erau imprimante și diferite aparate și ustensile folosite la producerea banilor falși."

Reporter: L-au luat de-aici. Și cum a reacționat?

Tatăl unuia dintre suspecți: A zis „ok, eu nu știu nimic, nu cunosc numele acestea, nu știu despre cine e vorba”.

Reporter: Mascații au venit și la dumneavoastră acasă?

Tatăl unuia dintre suspecți: Da, la șapte dimineața au venit pentru că băiatul figurează pe buletin pe adresa mea.

Ținta traficanților: Bulgaria

Procurorii DIICOT spun că ținta traficanților era Bulgaria, țară care a aderat recent la moneda euro. Indivizii voiau să profite de faptul că oamenii nu sunt încă familiarizați cu moneda europeană și să plaseze acolo mare parte din bani.

Cetățeanul italian, alți doi români și doi bulgari au fost prinși în flagrant în Bulgaria, la Sofia, în urma unei operațiuni comune a polițiștilor din cele două țări. Cei cinci aveau la ei 1,2 milioane de euro falși, dar și 1 kilogram de cocaină.

Suspecții sunt acuzați acum de falsificare de monede, punerea în circulație de bancnote falsificate, constituirea unui grup infracțional organizat și deținere de instrumente în vederea falsificării de valori.