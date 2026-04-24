Polițiștii au găsit animale de rasă, cu urme vizibile pe corp, care ar putea proveni din lupte. Au fost duse la un adăpost, unde primesc tratament.

Polițiștii care au descins în localitatea Lăscud, județul Mureș, au găsit un metis ciobănesc de Asia Centrală și un exemplar din rasa Kangal, care ar fi fost folosiți pentru lupte între animale.

Vecin: „Un câine mi se pare că au luat, nu știm nimic ce a fost acolo. Aici nu sunt câini de lupte și de treburi de astea.”

Vecină: „Ne-am trezit târziu, nu mai erau aici. La ora șase au fost aici, noi am dormit.”

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Polițiștii au identificat două exemplare canine cu privire la care există indicii că ar fi fost expuse unor astfel de lupte ilegale între câini. Totodată, au fost identificate alte patru exemplare canine din rasă comună, nesterilizate și nemicrocipate. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 25.000 de lei.”

Cei vizați de anchetă neagă însă acuzațiile.

Femeie: „Au căutat să vadă dacă sunt câini de luptă, dar nu sunt. Noi nu punem câinii la bătaie, nu maltratăm câinii, noi îi îngrijim.”

Interzise prin lege, luptele între câini sunt organizate pentru pariuri.

Palosi Csaba, veterinar: „Este un fenomen social și la noi în țară. Acești câini sunt antrenați să se lupte, să se ucidă între ei. Animalele suferă atât din cauza rănilor, cât și din cauza lipsei de afecțiune.”

Feldeorean Alin-Daniel, inspector principal de poliție: „Reprezintă o formă de cruzime și este sancționată ca atare. Astfel de activități pot fi, în unele cazuri, alimentate de interese financiare, dar și de dorința unor persoane de a obține recunoaștere sau validare prin comportamentul agresiv al animalelor deținute. De asemenea, pot exista motivații legate de obținerea unor beneficii materiale din reproducerea câinilor considerați performanți.”

Potrivit legii, organizarea luptelor între animale se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.