Inginerii români lucrează de 8 ani împreună și au făcut, printre altele, motoare de rachetă comandate de Agenția Spațială Europeană și drone care nu pot fi detectate.

Acum lucrează la un motor de rachetă unic în lume, care folosește un carburant lichid, pe bază de acizi și derivați de alcool. Va fi o piesă de rezistență pentru transportul spațial european, spun inginerii care l-au realizat.

Adrian Băcuță, inginer automatist: „Noi am reușit să dezvoltăm automatizarea care permite variația de tracțiune a motorului. Acesta fiind un motor de tip regenerativ, în care răcirea se realizează circulând oxidantul prin camera dublă a motorului”.

Altfel spus, obiectul lansat pe orbită cu ajutorul acestui motor poate fi proiectat cu viteză controlată, care poate fi redusă și crescută în timpul zborului. Cercetătorii sunt în ultima fază a testelor și încearcă să identifice punctele slabe ale motorului.

Progresul este spectaculos. Inginerii au plecat de la un prototip de 10 ori mai mic, reușind să scaleze tehnologia sub atenta supraveghere a Agenției Spațiale Europene.

Robert Simion, administrator companie cercetări aerospațiale: „Noi am fost finanțați de Agenția Spațială Europeană. Primele seturi de motoare, de 1,5 și 6,5 au apărut alături de Institutul Național de Cercetări Aerospațiale Nae Caranfil. Cel de 6,5 este folosit pentru vehiculul spatial al institutului”.

Corespondent PRO TV: „Testele finale pentru motorul de 10 kilonewtoni vor avea loc saptamana viitoare, la Ploiești. El are capacitatea de a ridica o mie de kilograme, greutatea unui hipopotam matur”.

Dacă testele finale vor confirma succesul, motorul românesc ar putea deveni „inima” unor vehicule care vor duce sateliți pe orbite precise sau chiar vor asigura aselenizarea în viitoarele decenii.