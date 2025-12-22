Românii care s-au întors acasă de sărbători au stat în coloane uriașe pe Autostrada A1 și au umplut cu gunoaie parcările

Deși suntem în Schengen, românii care se întorc acasă de sărbători tot nu scăpă de stat la cozi, unele lungi, de peste 10 kilometri. Dar nu la graniță, ci pe șoselele de după.

Și mai trist este că dacă tot au stat pe loc, au sufocat cu gunoaie parcările de pe autostrada A1, Nădlac-București.

O coloană de 11 km s-a întins de la ieșirea de pe autostrada A1, în dreptul localității Margina, județul Timiș. Cum peste 40.000 de mașini au trecut pe aici doar în 24 de ore, polițiștii le-au recomandat șoferilor să folosească pe cât posibil rute alternative.

Remus Mezinca - purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Având în vedere numărul mare de autovehicule ce intră în țară pe sensul Nădlac-București, traficul rutier se desfășoară cu dificultate. Recomandăm șoferilor să manifeste răbdare, să respecte atât indicațiile polițiștilor în teren, cât și regulile de circulație, și să se informeze în prealabil."

Problema apare în zona în care lipsește o porțiune de 10 kilometri din autostradă.

Până să dea piept cu aglomerația din România, cei care veneau din vestul Europei au stat și mai mult la coadă în Ungaria, pe M1, unde autoritățile din țara vecină extind șoseaua de mare viteză la trei benzi pe sens.

Mai grav este că odată intrați în țară au lăsat urme vizibile în parcările aflate pe A1.

Bărbat: „Oameni care nu respectă curățenia și ambientul, nu au bun simț”.

Bărbat: „E dezastru, parcă ar fi o ghenă de gunoi aici."

Bărbat: „Mi se pare urât atât pentru noi cât și pentru străinii care trec pe aici".

Alina Sabou - purtător de cuvânt DRDP Timișoara: „Odată cu creșterea traficului și a numărului de persoane aflate în tranzit am constatat și o creștere semnificativă a cantității de deșeuri abandonate. Curățenia pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi se face de două ori pe săptămână, dar acest efort este inutil dacă regulile minime de civilizație nu sunt respectate."

Anul trecut, cei care se ocupă de curățenie au adunat doar în luna decembrie peste 80 de tone de gunoaie, de pe drumurile din vestul țării. După Revelion povestea se va repeta pe sensul de ieșire din țară.

