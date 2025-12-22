Românii care s-au întors acasă de sărbători au stat în coloane uriașe pe Autostrada A1 și au umplut cu gunoaie parcările

Stiri actuale
22-12-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Deși suntem în Schengen, românii care se întorc acasă de sărbători tot nu scăpă de stat la cozi, unele lungi, de peste 10 kilometri. Dar nu la graniță, ci pe șoselele de după.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Daniel Preda

Și mai trist este că dacă tot au stat pe loc, au sufocat cu gunoaie parcările de pe autostrada A1, Nădlac-București.

O coloană de 11 km s-a întins de la ieșirea de pe autostrada A1, în dreptul localității Margina, județul Timiș. Cum peste 40.000 de mașini au trecut pe aici doar în 24 de ore, polițiștii le-au recomandat șoferilor să folosească pe cât posibil rute alternative.

Remus Mezinca - purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Având în vedere numărul mare de autovehicule ce intră în țară pe sensul Nădlac-București, traficul rutier se desfășoară cu dificultate. Recomandăm șoferilor să manifeste răbdare, să respecte atât indicațiile polițiștilor în teren, cât și regulile de circulație, și să se informeze în prealabil."

Problema apare în zona în care lipsește o porțiune de 10 kilometri din autostradă.

Citește și
Vama Nadlac
Coloană de 11 km la intrarea în ţară, la Vama Nădlac. Ce rute ocolitoare sunt recomandate

Până să dea piept cu aglomerația din România, cei care veneau din vestul Europei au stat și mai mult la coadă în Ungaria, pe M1, unde autoritățile din țara vecină extind șoseaua de mare viteză la trei benzi pe sens.

Mai grav este că odată intrați în țară au lăsat urme vizibile în parcările aflate pe A1.

Bărbat: „Oameni care nu respectă curățenia și ambientul, nu au bun simț”.

Bărbat: E dezastru, parcă ar fi o ghenă de gunoi aici."

Bărbat: „Mi se pare urât atât pentru noi cât și pentru străinii care trec pe aici".

Alina Sabou - purtător de cuvânt DRDP Timișoara: „Odată cu creșterea traficului și a numărului de persoane aflate în tranzit am constatat și o creștere semnificativă a cantității de deșeuri abandonate. Curățenia pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi se face de două ori pe săptămână, dar acest efort este inutil dacă regulile minime de civilizație nu sunt respectate."

Anul trecut, cei care se ocupă de curățenie au adunat doar în luna decembrie peste 80 de tone de gunoaie, de pe drumurile din vestul țării. După Revelion povestea se va repeta pe sensul de ieșire din țară.

În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, cozi, Schengen,

Dată publicare: 22-12-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Coloană de 11 km la intrarea în ţară, la Vama Nădlac. Ce rute ocolitoare sunt recomandate
Stiri actuale
Coloană de 11 km la intrarea în ţară, la Vama Nădlac. Ce rute ocolitoare sunt recomandate

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, din cauza numărului crescut de autovehicule care intră în ţară pe sensul de mers Nădlac - Bucureşti.

Descoperire la Vama Nădlac. Ce au găsit polițiștii într-un camion. Prejudiciul cauzat este de aproape 7 milioane de lei
Stiri actuale
Descoperire la Vama Nădlac. Ce au găsit polițiștii într-un camion. Prejudiciul cauzat este de aproape 7 milioane de lei

Poliţiştii de frontieră au depistat, într-un camion condus de un cetăţean român şi care era parcat în apropiere de Vama Nădlac, aproape peste 280.000 de pachete de ţigări fără timbru, în valoare de 6,7 milioane de lei.

Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO
Stiri actuale
Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Giurgiu – Calafat, împreună cu vameșii din Craiova, au confiscat joi, 28 noiembrie, peste 1,5 milioane de țigarete aduse ilegal în România.  

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Recomandări
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale
Stiri externe
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului
Stiri Politice
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28