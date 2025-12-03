Descoperire la Vama Nădlac. Ce au găsit polițiștii într-un camion. Prejudiciul cauzat este de aproape 7 milioane de lei

Poliţiştii de frontieră au depistat, într-un camion condus de un cetăţean român şi care era parcat în apropiere de Vama Nădlac, aproape peste 280.000 de pachete de ţigări fără timbru, în valoare de 6,7 milioane de lei.

”În data de 02.12.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii şi nesistematice pe căile de comunicaţii din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost selectat pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în România, care staţiona într-o parcare lângă localitatea Pecica. La volanul autovehiculului era un cetăţean român, în vârstă de 46 de ani”, anunţă, miercuri, Poliţia de Frontieră.

Sursa citată a precizat că, în controlului, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe pachete de ţigări, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă.

”Persoana şi mijlocul de transport au fost conduse la sediul instituţiei pentru efectuarea unor verificări suplimentare, unde s-a stabilit că mijlocul de transport a intrat în România din Ungaria în data de 27 noiembrie a.c.

De asemenea, la inventariere a reieşit faptul că în autovehicul se aflau aproximativ 279.000 de pachete de ţigări, fără a fi marcate, în valoare peste 6,7 milioane de lei”, a mai transmis sursa citată.

A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita prevăzută de lege”.

