Trafic dificil la început de an școalar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

06-09-2025 | 20:06
Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

Larisa Antal

Se lucrează la rețeaua de termoficare, la liniile de tramvai, pasaje și drumuri, dar oficialii anunță că au restrâns pe cât posibil spațiile de lucru.

Au redat circulației, în schimb, segmentele de drum din zona Unirii, închise în această vară din cauza lucrărilor la planșeu.

Circulație reluată pe Splaiul Independenței

După mai bine de două luni, șoferilor li se permite să circule din nou pe Splaiul Independenței, pe porțiunea dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii.

Se ridică astfel orice restricție de circulație din zona Unirii, tranzitată zilnic de zeci de mii de oameni. Cei mai fericiți sunt șoferii care vin din vestul orașului și care nu mai sunt nevoiți să ocolească zona.

Șofer:Fluidizează mai bine traficul. Mă ajută mult.”

Deși lucrările de la Planșeul Unirii sunt departe de final, oficialii spun că de acum înainte nu vor mai fi impuse alte restricții de circulație în jurul șantierului.

Șofer:Este un lucru bun, dar tot se aglomerează foarte tare. Tot în zona asta, că e blocată zona în mare parte.”

Blocajele sunt, de altfel, peste tot.

Măsuri pentru fluidizarea traficului

Daniel Băluță, primarul sectorului 4:Nu numai în Sectorul 4, dar și în celelalte sectoare ale Bucureștiului sunt nu multe, ci extrem de multe șantiere. Din păcate, perturbări vor exista pentru că nu am reușit în acești 10 ani de zile să generez progres fără această perturbare inerentă a vieții oamenilor.”

Numai Primăria Capitalei are deschise peste 30 de șantiere pentru diverse lucrări la rețeaua de termoficare, la liniile de transport în comun sau pentru reparații de drumuri. Pe câteva porțiuni de pe Calea 13 Septembrie, de pildă, șoferii fac slalom printre utilaje și indicatoare.

Șofer:Trebuiau făcute până în septembrie, când încep copiii școala, nu? Așa era normal. În vacanța de vară trebuiau făcute... astea mici. Lucrările mici. Celelalte mari, Dumnezeu cu mila.”

Șofer:Eu sunt livrator pe tot Bucureștiul și absolut tot Bucureștiul este în șantier. Peste tot. Și pe străduțe mici și pe bulevarde. Groaznic. Și o să fie, acum că încep școlile, și mai groaznic.”

Totuși, oficialii spun că iau măsuri.

Stelian Bujduveanu, primarul general al capitalei: „Poliția locală este în permanență pe teren în aceste zile. De luni am dublat efectivele poliției locale, împreună cu primarii de sector și cu Brigada Rutieră. Cea mai mare problemă este cu șantierele care nu sunt șantiere pe investiții, ci sunt avarii. Dar poliția locală stă pe ei ca să termine mai repede avariile.”

Tot pentru a fluidiza traficul, primarul general al Capitalei a anunțat că 10.000 de angajați din primărie își vor decala programul de lucru pentru a nu se intersecta în trafic cu cei care își vor duce copiii la școală.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, trafic, termoficare,

Dată publicare: 06-09-2025 20:06

