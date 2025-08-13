Trafic blocat și praf în Capitală: peste 30 de șantiere deschise simultan. Edilii promit reducerea lor până la 1 septembrie

Bucureștiul a intrat în șantier. În zeci de locuri din capitală muncitorii refac rețeaua de termoficare şi a celei de transport public.

În unele cazuri ocupă cu materialele necesare și parcări ori benzi de circulație şi încurcă traficul.

Aşa că autoritățile au trimis poliția în control și transmit că o parte dintre lucrări vor fi gata sau măcar restrânse până la începerea școlii.

Cel mai nou șantier a fost deschis pe Bulevardul Chișinău, unde șinele de tramvai sunt în stare critică. Muncitorii urmează să le schimbe complet şi să refacă peroanele pentru călători.

Marian Mandrilă, reprezentantul firmei de construcții: „Teoretic, dacă totul merge bine, ar trebui în decembrie să dăm drumul la tramvai”.

Este al treilea șantier amenajat în ultimile luni pentru refacerea infrastructurii pentru tramvai. Vor fi deschise și altele în condițiile în care 50 de kilometri de șină sunt în stare deplorabilă.

Autoritățile spun că vor reabilita 80% din cei 50 de kilometri într-un an.

Până una alta, oamenii trebuie să se înveţe cu praful şi zgomotul. Doar primăria capitalei are deschise peste 30 de şantiere - pentru termoficare, lărgire de benzi și transport public.

Una dintre cele mai ample lucrări din oraş executată însă de o primărie de sector este cea de la Planșeul Unirii.

În acest moment circulația pe Splaiul Independenței de aici, de la Piața Națiunile Unite, până înspre Unirii este închisă. Au voie pe aici doar riveranii.

Însă din toamnă traficul auto ar putea fi permis pentru toată lumea pe această porțiune. Și asta pentru că lucrările la planșeul din această zonă sunt într-o stare de execuție mult mai avansată decât preconizase constructorul.



Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Urgentăm ca până pe 1 septembrie toate șantierele pe domeniul public, cele care sunt pe reparații curente, rapide, să fie restrânse, iar cele care sunt pe tramvaie, am vorbit cu constructorii să nu ne trezim că ies din ampriza tramvaielor. Nu vrem să mai vedem situații în care depozităm șinele pe prima bandă, ținem ocupate locurile de parcare”.

Tot pentru fluidizarea traficului continuă și acțiunile de curățare a străzilor de mașinile parcate ilegal.

