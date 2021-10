Tot mai mulți tineri sunt în căutarea unui job. Pandemia, însă, le-a dat planurile peste cap

Mutarea cursurilor în online și instabilitatea financiară provocată de pandemie îi determină pe tot mai mulți tineri să își caute o slujbă. Așa se face că tinerii au devenit a doua cea mai activă categorie pe piața muncii.

Cu toate acestea, puțin peste 17% dintre ei au reușit să se angajeze în ultimele șase luni, pentru că firmele vor angajați cu experiență. Dacă lucrează de acasă, nu are cine să se ocupe de începători.

Alexandru are 20 de ani și toată vara a încercat să se angajeze. Fără succes.

Alexandru: "Mi s-a cerut experiență, le-am zis că nu am și nu mi-au putut oferi nimic. Toate companiile cer experiență, iar noi nu avem de unde să o luăm. E cam greu."

De altfel, puțin peste 17% dintre tinerii între 18 și 24 de ani care și-au căutat un loc de muncă în ultima jumătate de an au reușit. Asta în condițiile în care, de la începutul pandemiei, tinerii au fost unii dintre cei mai activi pe piața muncii.

Bogdan Badea, reprezentantul unei platforme de recrutare: "Cel mai bun exemplu este septembrie 2021 unde am avut undeva la 330 de mii de aplicări de la undeva între 40, 50 de mii de tineri între 18 și 40 de ani, în creștere cu peste 120%, comparând cu septembrie 2019. Poate un membru al familiei a rămas fără un loc de muncă sau și-a găsit mult mai greu un loc de muncă și atunci au avut nevoie de un nou venit."

De cealaltă parte însă, companiile sunt reticente în cazul celor aflați la început de drum, lipsiți de experiență. Doar 14 mii de locuri de muncă au fost disponibile în septembrie pentru ei. Cele mai sceptice sunt companiile care lucrează de acasă pentru că nu are cine să se ocupe de începători.

Aida Chivu, specialist în resurse umane: "Nu are cum, nu are instrumentele necesare, nu e pregătit pentru a-l învăța pe un tânăr. Și de aici vine reticența angajatorului. Nu are cum să îl învețe o nouă meserie. Nu are cum în condițiile în care unul este într-o casă, celălalt este în altă casă. Sau dacă ar putea, nu știe cum pentru că nu a făcut-o până acum."

O companie din București caută peste 100 de colegi noi.

Jose Maria Kombo: "Avem un număr important de candidați, dar este adevărat, noi căutam excelența. Și atunci când vine vorba de testarea limbii căutate și cea pe care o declară candidatul că o cunoaște, lucrurile devin un pic mai dificile din punct de vedere al selecției."

Totuși, tinerii constituie și una dintre cele mai instabile categorii de angajați. Mai bine de un sfert dintre cei care s-au angajat, au renunțat rapid la locul de muncă. Jumătate dintre ei spun că nu mai aveau timp suficient pentru studii, în timp ce 26% nu erau mulțumiți de salariu.