Tot mai mulți agricultori din România renunță la fructe sau legume și încep să cultive flori: ”Ne-am reorientat”

În România, numeroși agricultori au renunțat la fructe sau legume și au început să cultive flori.

În Bacău, la Oituz, unul dintre cei mai mari producători are crăciunițe plantate pe aproape un hectar, în sere. S-a hotărât să treacă de la legume la flori cu mulți ani în urmă.

Boby Șandru, floricultor: „Ultima dată ni s-a oferit la en-gross, la magazinele locale, cum erau, prețul unei sticle de suc. Și atunci, nu știu, s-a petrecut o dezamăgire totală."

Florile, însă, au adus mai multă bunăstare. Se vând bine și asigură un trai liniștit. Serele familiei Șandru au devenit și un mic obiectiv turistic.

Boby Șandru, floricultor: „Chiar sunt mulți clienți care vin in serele noastre, după 1 decembrie, si iși fac selfie, poze. Chiar e ceva frumos. Daca se pot face poze reușite într-un lan cu lavanda, de ce nu ar merge si aici, în marea noastra de crăciunițe."

Mai nou, și la Matca, în județul Galați, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din România, mulți agricultori au trecut la producția de ... flori.

Daniela Marin, floricultoare: „Sunt foarte mulți florari în Matca.

Reporter: Au renunțat la legume chiar dacă sunt subventionate?

Daniela Marin, floricultoare: „Da, cei mai multi au renunțat, care au teren putin. Că în teren putin ai putea sa faci cât ai face la legume pe un teren mai extins."

După ce crizantemele și-au spus povestea de toamnă, va veni rândul Crăciunițelor să vestească nașterea lui Iisus. Anul acesta, florile în ghiveci se vând cu 20, pana la 70 de lei.

După 11 ani de muncă în Italia, familia Pohrib s-a întors să facă același lucru acasă: cultivarea florilor.

Cati Pohrib, floricultoare: "Noi am cultivat legume. Am lucrat in solarii, până să plecăm. Ne-am reorientat. Și aici sunt riscuri. Si aici putem sa le aruncam, daca intra o boală. Riscurile sunt aceleasi, pentru ca sunt tot plante. E bine cu flori."

Conform Institutului Național de Statistică, anul acesta, până în august, Romania a importat flori sub formă de bulbi sau butași în valoare de aproape 13 milioane de euro.

În același timp, țara noastră a exportat flori de 65.000 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: