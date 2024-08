Care este starea culturilor agricole într-un sezon extrem de secetos. Ce spun agricultorii. „Am irigat mai mult ca oricând”

Recolta de porumb a Uniunii Europene, de exemplu va scădea din cauza secetei din România, unde producţia estimată este cu 30% mai mică decât anul trecut.

Asta în condițiile în care, România concura cu Franța pentru cea mai bună producție din Uniune. Chiar și în aceste condiții analiștii sunt de părere că piața se va regla și nu vor fi mari scumpiri la raft.

Grâul, principala cultură din România aduce un plus producției de cereale din acest an. Ministrul Agriculturii estimează că hambarele fermierilor sunt mai pline cu 1,7 milioane de tone față de anul trecut, când am avut o producție de 9,6 milioane de tone. Totuși, analiștii de pe piața agricolă sunt sceptici și spun că mai degrabă rezultatul e similar cu cel din 2023. Pe plus au ieșit și fermierii care au recoltat orz.

Ion Cioroianu, reprezentantul Asociației Fermierilor din România: „Orz într-adevăr s-a făcut. Avem producție bună. Este o cultură care trece peste perioada de secetă, e o cultură mai timpurie, da producții bune. Ținând cont că avem până în 500.000 de hectare, în jur de 2 milioane jumătate, 3 milioane de tone de orz”.

Deși traversăm unul dintre cele mai secetoase sezoane agricole, producțiile sunt bune pentru că au ajuns la maturitate înainte de vârful caniculei din vară și au fost irigate când a fost necesar.

Un agricultor care a udat pământul, de exemplu, a avut o producție de la 6 tone pe hectar grâu și la 7 tone de orz. Pe terenurile neirigate producțiile au scăzut la 4 și respectiv 3 tone pe hectar.

Diferența dintre culturile care au primit apă și cele care au rămas pe uscat se vede foarte bine și la porumb, una dintre cele mai afectate culturi din acest sezon.

În aceste condiții, recolta de porumb se anunță dezastruoasă, cea mai mică din ultimul deceniu, estimată la 7,5 milioane de tone. O lovitură pentru România care anterior concura cu Franța pentru titlul de cel mai mare producător de porumb al Uniunii Europene. Deși porumbul ar trebui cules începând cu luna viitoare, unii fermieri au ras deja câmpurile uscate. Au câștigat doar cei care au irigat.

Ionel Arion, agricultor din Ialomița: „Potențialul este de peste 12 tone la hectar, dar am irigat mai mult ca oricând. Anul acesta avem ore de funcționare la sistemul de irigații cât am acumulat în ultimii trei ani”.

Rău este și la floarea soarelui și rapiță, unde recoltele sunt mai mici decât anul trecut, însă chiar și așa reușim să acoperim consumul pentru toate categoriile de cereale. Anul trecut, România a ocupat locul 5 în topul țărilor europene cu o producție totală de 20,5 milioane de tone de cereale boabe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: