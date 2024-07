Agricultorii români, îngroziți de un nou fenomen. Nici solariile nu îi mai apără. „Este compromis total”

Este un fenomen cu care agricultorii se confruntă tot mai des în ultimii ani, așa că au început să caute sisteme de protecție.

O soluție pot fi perdelele de ceață care răcoresc legumele, dar și plasele de umbrire care împiedică soarele să ajungă la plante.

În solariile Facultății de Horticultură din București, zeci de aspersoare mici, suspendate la câțiva metri înălțime, împrăștie apă peste plante. Perdeaua fină de apă scade temperatura și cu 10 grade.

Adrian Asănică, decanul Facultății de Horticultură, București: „Sub presiune, dispersează foarte fin această apă creând o ceață artificială. Această ceață artificială practic asigură vaporizarea și, de aici, scăderea temperaturii în mediul ambiant”.

Este un sistem la care apelează unii agricultori disperați că își pierd recoltele. În mod normal, la ora prânzului, temperatura dintr-un solar poate depăși chiar și 50 de grade Celsius, iar în aceste condiții plantele cresc și se coc forțat.

Vlad Gheorghe, președintele OIPA Legume-Fructe: „La 40 de grade atmosferic este insuportabil pentru noi, ca oameni, și plantele nici atât. Imaginați-vă că ele s-au maturizat cu două-trei săptămâni mai devreme. Pielița la roșii este roșie, dar în interior e verde. Pruna este mov-albastră, dar în interior e verde”.

Și nu doar căldura insuportabilă este problema. Foarte multe plante, care primesc totuși apă suficientă cu ajutorul irigațiilor, se ard pur și simplu sub razele fierbinți ale soarelui.

Agricultor: „Dacă nu era afectat de soare, ajungea la maturitate și după aia la piață. Așa, aici este compromis total”.

Priviți și acest măr care a crescut în bătaia directă a soarelui - aproape a fost găurit. Și alunii sunt foarte sensibili.

Pentru aceste probleme o soluție pot fi plasele de umbrire - un material găurit, făcut din fibre, care filtrează lumina solară și reduce astfel căldura care ajunge la plante.

Astfel de sisteme sunt montate, de regulă, deasupra plantelor pentru a evita ca razele soarelui să cadă direct pe frunze și fructe. Însă există plante care sunt atât de sensibile încât au nevoie să fie protejate și pe lateral, cum este, de exemplu, agrișul.

Am făcut și un mic experiment. Cu ajutorul unui aparat special am măsurat intensitatea luminii în soare și sub plasa de umbrire. Valoarea era mult mai mică.

Astfel de plase pot fi puse direct pe solar, dar și în câmp deschis. Un metru de material costă, în medie, șase lei.

