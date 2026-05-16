Corespondent PROTV: „Potrivit primelor cercetări, femeia - de profesie medic oftalmolog în Galați - a pierdut controlul volanului în timpul unei manevre de parcare și a intrat cu viteză în bancomatul amplasat în exteriorul unității bancare. Mașina, spun polițiștii, este prevăzută cu o cutie de viteze automată și, se pare, șoferița ar fi încurcat comenzile. Chiar în acel moment, acolo se afla o altă femeie, de 66 de ani. Aceasta a fost lovită în plin de autoturism, iar martorii au sunat imediat la 112. Un echipaj a sosit la fața locului și i-a acordat îngrijiri medicale. Acum, victima se află la spital, iar starea ei este stabilă, spun medicii. Șoferița în vârstă de 71 de ani a fost verificată cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.”