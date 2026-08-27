Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au făcut percheziții la mai multe adrese în acest dosar. Ei spun că deșeurile, provenite din dezmembrări auto și de la echipamente electrice, ar fi fost colectate de o firmă de profil din Argeș.

Dar, în loc să le elimine legal, spun anchetatorii, administratorul firmei ar fi apelat la doi indivizi care le-au încărcat într-un camion și le-au dus, timp de mai multe zile, pe terenul unei societăți agricole.

Acolo, deșeurile ar fi fost îngropate, cu acordul celui care conducea societatea. Dacă se vor dovedi vinovați, cei patru suspecți riscă închisoarea.