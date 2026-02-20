Organizația „Salvați Copiii” prezintă date alarmante care arată că vârsta la care cei mici ajung să aibă conturi a scăzut la 5 ani, iar un neurocercetător vine cu o concluzie șocantă: Generația Z este prima generație cu un IQ mai mic decât părinții, iar accesul la rețelele sociale este una dintre cauze.

Aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces. Peste o treime dintre cei de 12-14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, iar mai bine de 70% dintre ei petrec minimum 3 ore online zilnic.

Copiii navighează nesupravegheați și se expun pericolelor

Și mai îngrijorător este că 68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător. În plus, aproape 1 din 2 copii a fost contactat de un străin, iar dintre ei, 30% au fost puși în situații deranjante.

Datele mai arată că 66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online, aproape 80% au acces nelimitat la site-uri, iar aplicațiile de control parental sunt rar utilizate. De aceea, un sfert dintre copii ascund ori și-au ascuns activitatea online.

Organizația Salvați Copiii atrage atenția că vârsta la care copiii folosesc rețelele sociale a scăzut la 5 ani.

George Roman, director de programe Salvați Copiii: „Salvați Copiii a propus pentru vârsta între 13-15 ani un acord parental verificat, ceea ce presupune că părintele trebuie să demonstreze că a instalat o aplicație de control parental. Părinții în acest moment fac un efort deosebit și este foarte greu și aproape imposibil pentru ei să facă față rețelelor care creează un soi de algoritmi, ce împing copiii către adicție.”

La finalul anului 2025, Facebook avea 10,3 milioane de conturi create în țara noastră, TikTok declara 9,1 milioane de utilizatori activi, Instagram 6 milioane, iar YouTube aduna 12,9 milioane, conform DataReportal și Kepios. Niciuna dintre aceste platforme nu prezintă, însă, ce proporție au conturile de utilizatori minori.

Generația Z înregistrează scăderi ale IQ-ului și atenției

Neurocercetătorul american doctor Jared Cooney Horvath a ajuns la o concluzie șocantă.

Dr. Jared Cooney Horvath, neurocercetător american: „Generația Z este oficial prima generație care a obținut scoruri mai mici decât generația anterioară, a înregistrat scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și ale coeficientului de inteligență (IQ).”

Corespondent PRO TV: „Problema ar putea fi tranșată în Parlament, acolo unde există deja două proiecte de lege. Ultimul vrea ca administratorii rețelelor sociale să interzică persoanelor care au mai puțin de 15 ani să-și creeze conturi, iar celor care au deja să le fie suspendat accesul. Mai mult, utilizarea telefoanelor mobile la ore, în școli, ar putea fi și ea interzisă.”

Franța este la un pas să devină prima țară europeană care ia o astfel de măsură. Marea Britanie, Spania, Austria și Danemarca au și ele planuri de a interzice rețelele sociale pentru minori. Startul l-a dat Australia, care a interzis în decembrie accesul celor sub 16 ani la Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat și X.