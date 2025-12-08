Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă”

Getty

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat luni amenda aplicată de Comisia Europeană gigantului social media X drept „urâtă”, avertizând că „Europa trebuie să aibă grijă”.

Alexandru Toader

„Elon Musk nu m-a sunat să-mi ceară ajutorul în această privință”, a declarat președintele american reporterilor în cadrul unei mese rotunde la Casa Albă. „Este o situație dificilă. Nu cred că este corect, nu. Nu văd cum pot face asta. Voi vorbi despre asta mai târziu, voi primi un raport complet în acest sens”, a promis el, potrivit agenției de presă Baha.

„Vrem să păstrăm Europa Europa”, a declarat Trump, menționând că continentul se îndreaptă în „direcții greșite” și că „este foarte rău pentru oameni”.

UE denunţă „declaraţii complet nebune” ale lui Musk

Comisia Europeană (CE) a denunţat luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE) să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP.

”Asta face parte din libertatea de exprimare pe care noi o preţuim în UE şi care permite cele mai nebune declaraţii”, a declarat presei o purtătoare de cuvânt a CE, Paula Pinho.

Melania Trump
Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors, alături de Donald Trump. GALERIE FOTO

Amenda a fost aplicată ca o pedeapsă, după din cauza mai multor încălcări ale X ale obligaţiilor de transparenţă prevăzute de DSA.

Ea vizează folosirea înşelătoare a ”bifelor” albastre, menite să semnaleze sursele informaţiei.

Această sancţiune a fost atacată de către echipa preşedintelui american Donald Ttrump şi de către Elon Musk însuşi, care a publicat şi partajat în weekend, pe X, numeroase mesaje anti-UE.

”UE ar trebui să fie abolită, iar statele (membre UE ar trebui) să-şi recapete suvernitatea”, ”ceea ce le-ar permite guvernelor să-şi reprezinte mai bine cetăţenii”, a tunat pe X cel mai bogat om din lume.

Patronul xAI i-a răspuns unui mesaj al unei utilizatoare - care compară UE cu Germnaia nazistă şi pe care o cataloghează drept ”Al Patrulea Reich” - că ”asta aşa este”.

Amenda UE este ”un atac împotriva tuturor platformelor tehnologice americane şi poporului american al unor guverne străine”, a denunţat, la rândul său, secretarul de Stat american Marco Rubio.

În iulie 2024, UE a notificat X nemulţumirile pe care le avea, cu privire, între altele, la utilizarea ”bifelor” albastre, modificate după cumpărarea reţelei de socializare Twitter de către un grup de investitori conduşi de către Elon Musk, în octombrie 2022.

Atribuirea acestei insigne alabstre, la sfrşitul numelui contului, avea loc - până atunci - în urma unui proces de verificare.

Ea a fost concepută de către fondatorii Twitter ca o garanţie a credibilităţii.

Însă, după ce au preluat controlul, echipele lui Elon Musk au acordat această insignă utilizatori plătitori - fără vreo diferenţă -, creând astfel confuzie în percepţia utilizatorilor.

Comisia Europeană acuza X şi de faptul că nu comunică suficiente informaţii despre publicităţile sale - inclusiv identitatea identitatea agentului publicitar.

O altă încălcare a regulamentului european constă în imposibilitatea ca cercetătorii agreaţi să aibă acces la date interne ale platformei.

Sursa: Baha, News.ro, News.ro

