Ce este FOMO și de ce ne face să ne simțim mereu „în urmă”. Legătura cu dependența de social media

Ai senzația că toți ceilalți fac lucruri mai interesante, avansează mai repede sau trăiesc mai intens decât tine? Sentimentul acesta are un nume și este tot mai des întâlnit. FOMO ne poate face să ne simțim permanent în urmă.

Află mai multe detalii despre ce este fenomenul FOMO și de ce apare sentimentul că ești mereu în urmă. Ce înseamnă FOMO și cum se traduce în limba română FOMO este un termen din limba engleză, prescurtare de la „Fear of Missing Out”. În română, înseamnă teama de a pierde ceva sau frica de a rata o experiență importantă. Mai simplu spus, este senzația că ai putea rămâne pe dinafară și că nu faci parte din lucrurile care contează. Acest fenomen nu este doar un cuvânt modern apărut pe internet, ci o stare pe care mulți oameni o trăiesc zilnic, mai ales în contextul rețelelor de socializare. Atunci când vedem fotografii, videoclipuri sau postări cu prieteni care ies în oraș, călătoresc sau participă la diferite evenimente, putem simți o neliniște sau chiar o ușoară anxietate pentru că noi nu suntem acolo. În timp, această reacție duce la comparații constante și la impresia că viața altora este mai interesantă sau mai plină decât a noastră. FOMO apare pentru că oamenii au nevoie să se simtă parte dintr-un grup. Dorința de apartenență este naturală. Teama că pierzi ceva important sau că nu ești la curent cu ce se întâmplă în jur poate influența comportamentul. De exemplu, te poate face să verifici des telefonul, să accepți invitații chiar dacă nu îți dorești cu adevărat sau să participi la activități doar ca să nu simți că ai ratat ceva. Citește și Virusul purtat de 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer: cercetătorii au dezvoltat o metodă de blocare Chiar dacă FOMO este asociat în special cu social media și era digitală, rădăcinile lui sunt mai vechi. Oamenii au avut mereu dorința de a fi conectați și de a nu fi excluși. Diferența este că tehnologia amplifică acest sentiment, pentru că suntem expuși constant la imagini și povești care arată doar partea frumoasă a vieții altora. Astfel, este mai ușor să ai impresia că tu nu trăiești la fel de intens sau de interesant. Înainte de apariția rețelelor sociale, același tip de sentiment era exprimat prin ideea de a „ține pasul cu ceilalți” sau de a nu rămâne în urmă. Astăzi, FOMO poate influența stima de sine, modul în care îți organizezi timpul și chiar sănătatea mintală, pentru că ajungi să te concentrezi mai mult pe ce fac alții decât pe ceea ce este important pentru tine.

De ce apare FOMO FOMO apare dintr-un amestec de factori psihologici, sociali și tehnologici. În primul rând, are legătură directă cu nevoia noastră de a aparține și de a fi conectați cu ceilalți. Oamenii sunt, prin natura lor, ființe sociale. Avem tendința să căutăm contactul cu grupul și să ne asigurăm că nu suntem excluși din lucruri importante. Când simțim că nu facem parte din ceva semnificativ, poate apărea o stare de neliniște sau anxietate, ca și cum am pierde ceva valoros. Un alt factor important este comparația constantă cu ceilalți. Când vedem postări în care alții par fericiți, au realizări sau participă la evenimente interesante, este aproape inevitabil să ne comparăm cu ei. Problema este că această comparație nu este întotdeauna corectă. Ajungem să ne uităm la momentele lor bune și să le punem alături de rutina noastră zilnică, iar de aici poate apărea sentimentul că viața noastră nu este la fel de interesantă sau împlinită, conform Nih.com. Tehnologia, mai ales rețelele sociale, amplifică mult acest fenomen. Online vedem, de obicei, doar partea frumoasă a vieții celorlalți. Rareori apar dificultățile sau momentele mai puțin plăcute. Fără contextul real, totul pare mai atractiv și mai intens decât este în realitate. Faptul că suntem conectați permanent la acest flux de informații ne poate face să simțim că trebuie să fim mereu la curent, altfel riscăm să ratăm ceva important. FOMO este legat și de teama de regret. Ne dorim să luăm decizii bune și să nu ajungem să spunem mai târziu „trebuia să merg” sau „ar fi trebuit să accept”. Din dorința de a evita regretul, devenim mai atenți la ce fac ceilalți și mai sensibili la oportunitățile pe care credem că le-am putea pierde. În plus, contextul social și cultural joacă și el un rol. În societatea actuală se pune mult accent pe experiențe, succes și imagine. Când vedem că alții au parte de lucruri pe care noi nu le avem, fie că este vorba despre o vacanță, un eveniment sau o realizare profesională, poate apărea acel impuls de a nu rămâne în urmă. Cum se manifestă FOMO în viața de zi cu zi În viața de zi cu zi, FOMO nu rămâne doar un concept, ci se vede clar în felul în care te comporți și în stările prin care treci. Îți poate influența modul în care gândești, cum te simți și ce alegeri faci, mai ales atunci când simți presiunea de a fi mereu la curent și de a nu rata nimic. Un semn frecvent este nevoia aproape automată de a verifica telefonul sau rețelele sociale. Simți că trebuie să vezi ultimele postări sau notificări, chiar și în momente în care ar trebui să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, la masă, la muncă sau înainte de culcare. Poate apărea și o stare de stres sau anxietate atunci când nu ești conectat. Dacă ai impresia că „se întâmplă ceva” fără tine, poți deveni neliniștit sau agitat, chiar dacă în realitate nu există nimic urgent. FOMO poate afecta și concentrarea. Gândurile despre ce fac ceilalți sau despre ce ai putea rata îți pot distrage atenția de la sarcinile importante, fie că este vorba despre școală sau serviciu. În timp, acest lucru îți poate reduce eficiența și te poate face să te simți mai puțin organizat. Până și somnul este influențat. Dacă stai pe telefon până târziu sau îl verifici în timpul nopții, calitatea odihnei scade. A doua zi te poți simți obosit și lipsit de energie. Uneori, FOMO te împinge să iei decizii pe moment. Poți accepta invitații chiar dacă ești obosit sau îți încarci programul mai mult decât este nevoie, doar ca să nu ai senzația că ai pierdut ceva. La nivel emoțional, FOMO se manifestă prin comparații constante cu ceilalți. Ajungi să ai impresia că viața altora este mai interesantă sau mai plină de experiențe. Din cauza acestor comparații, poți ajunge să te simți frustrat, nemulțumit, ba chiar poți ajunge să nu te mai bucuri pentru propriile evenimente din viața ta.

Legătura dintre FOMO și social media Există o legătură foarte strânsă între FOMO și social media, iar rețelele sociale au un rol important în felul în care acest fenomen apare și se intensifică. De multe ori, FOMO este o consecință directă a modului în care folosim platformele digitale, mai ales atunci când suntem conectați aproape permanent și expuși la viața altora prin postări, fotografii sau clipuri video. Conținutul pe care îl vedem îi poate face pe ceilalți să pară că trăiesc experiențe mai interesante sau mai valoroase decât ale noastre, iar de aici apare teama de a rămâne pe dinafară sau de a rata ceva important. Pe rețelele sociale este afișată doar o parte din realitate, de cele mai multe ori cea mai pozitivă sau spectaculoasă. Oamenii tind să arate momentele frumoase, reușitele și distracția, nu rutina zilnică sau dificultățile. Acest lucru încurajează comparația. Ajungem să ne comparăm viața reală, cu bune și cu rele, cu o versiune selectată și idealizată a vieții altora. Când ai impresia că alții se distrează mai mult sau au parte de experiențe mai interesante, apare neliniștea că tu ai putea rata ceva, exact sentimentul specific FOMO, scrie Social Media Victims. În timp, această stare poate duce la comportamente repetitive, cum ar fi verificarea constantă a notificărilor sau a feed-ului. Unele persoane ajung să petreacă foarte mult timp online și să simtă anxietate dacă nu sunt conectate. Există cercetări care arată că persoanele cu un nivel mai ridicat de FOMO tind să folosească mai intens rețelele sociale, iar verificarea aplicațiilor poate deveni un mod de a căuta rapid o formă de satisfacție emoțională. În plus, dorința de validare joacă un rol important. Căutarea aprecierilor, a comentariilor sau a reacțiilor pozitive poate amplifica FOMO. Cu cât cineva pune mai multă valoare pe reacțiile primite online, cu atât este mai probabil să simtă mai puternic teama de a pierde ceva sau de a nu fi implicat în ceea ce fac ceilalți. Semne că te confrunți cu FOMO Dacă simți des că trebuie să fii la curent cu tot ce fac ceilalți sau te neliniștește ideea că ai putea rata ceva, este posibil să te confrunți cu FOMO, teama de a rămâne pe dinafară. Există câteva semne clare pe care le poți observa în viața de zi cu zi. Un prim indiciu este nevoia constantă de a verifica telefonul sau rețelele sociale. Poți simți impulsul de a deschide aplicațiile aproape automat, ca să vezi dacă a apărut ceva nou sau interesant. De multe ori, acest gest vine fără să îl gândești și poate întrerupe activitățile pe care le ai de făcut. Un alt semn este neliniștea atunci când nu ești conectat. Dacă nu ai acces la internet sau nu știi ce se întâmplă online, poți deveni tensionat sau iritat. Simți că pierzi informații importante sau că rămâi în urmă față de ceilalți. FOMO poate afecta și concentrarea. Gândurile despre ce fac alții sau despre ce s-ar putea întâmpla în lipsa ta te pot distrage de la ce ai de făcut. În timp, acest lucru îți poate scădea productivitatea și îți poate face mai greu să fii prezent în moment. Se poate manifesta și prin decizii luate pe impuls. Poți accepta invitații sau îți poți încărca programul doar ca să nu ai senzația că ratezi ceva, chiar dacă, în realitate, nu îți dorești acele activități. În spatele acestor alegeri poate sta teama de a fi exclus sau dorința de a fi apreciat. Somnul poate fi afectat fără să îți dai seama. Dacă verifici telefonul înainte de culcare sau reacționezi la notificări în timpul nopții, calitatea odihnei scade. A doua zi te poți simți mai obosit și mai iritat. La nivel emoțional, comparația constantă cu alții este un alt semn important. Dacă ai frecvent impresia că viața altora este mai interesantă sau mai plină de experiențe decât a ta, acest gând poate alimenta FOMO și poate afecta încrederea în tine. Toate aceste semne au la bază aceeași presiune: nevoia de a fi mereu conectat, mereu informat și mereu prezent în ceea ce pare „important”. Cum poți gestiona FOMO FOMO poate fi ținut sub control dacă faci câteva schimbări în felul în care te raportezi la viața ta și la mediul online. Nu este ceva ce dispare peste noapte, dar anumite schimbări simple pot reduce anxietatea și te pot ajuta să te concentrezi mai mult pe ce contează pentru tine. Un prim pas este să limitezi timpul petrecut pe rețelele sociale. Poți stabili intervale clare în care nu folosești telefonul sau poți dezactiva notificările aplicațiilor care îți dau cel mai des senzația că „ratezi ceva”. Când reduci expunerea constantă la ce fac ceilalți, scade și presiunea de a fi mereu la curent. O altă abordare utilă este să exersezi prezența în moment. În loc să te gândești la ce ai putea pierde, încearcă să fii atent la ce faci acum și la cum te simți. Poți apela la tehnici simple de respirație, meditație sau exerciții de conștientizare, dar și simplul fapt că îți observi gândurile și emoțiile fără să te lași condus de ele poate face o diferență. Este important și să îți stabilești propriile priorități. Gândește-te ce îți dorești cu adevărat și ce obiective ai, pe termen scurt sau lung. Când ai un drum clar și știi ce urmărești, devine mai ușor să nu te mai compari constant cu alții sau să te lași influențat de postările lor. Relațiile reale contează la fel de mult. Întâlnirile față în față cu prietenii sau familia te pot ajuta să te simți mai conectat și mai ancorat în realitate. Conexiunile autentice reduc nevoia de validare online și îți oferă un sentiment mai stabil de apartenență. Poți chiar să îți notezi sau să îți amintești momentele frumoase trăite offline, pentru a le aprecia mai mult. Dacă simți că FOMO îți afectează serios starea de bine sau echilibrul emoțional, sprijinul unui specialist poate fi de ajutor.

Etichete: , , , Dată publicare: