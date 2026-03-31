De la mesaje de despărțire, până la discuții dificile, chat-boții sunt folosiți pentru a formula răspunsuri.

Specialiștii avertizează că acest obicei poate afecta dezvoltarea emoțională și modul în care sunt gestionate relațiile.

Adrian este student la Politehnica din Timișoara și spune că a rămas surprins să primească de la prieteni mesaje generate de inteligența artificială.

Adrian Tăian – student: ”Îți dai seama, mai ales că nu e rafinat, e plin de emojiuri din alea şi scrisul tipic de AI”.

Fenomenul este numit "social off-loading" – adică externalizarea comunicării.

Potrivit unui studiu, tot mai mulți tineri preferă să discute probleme serioase cu inteligența artificială, în loc să vorbească direct cu persoane reale.

Specialiștii spun că fenomenul nu se limitează doar la Generația Z, ci apare și la Alpha și chiar la o parte dintre millennials.

David Timotei Lungoci – student: ”Acum ceva timp am avut criză existențială prin care nu știam dacă mi-am greșit vocația în viață, dacă mi-am greșit domeniul de studiu la facultate, și pe mine pot spune că aceste tool-uri cu inteligență artificială m-au ajutat.”

Psihologii avertizează, însă, că folosirea frecventă a aplicațiilor precum ChatGPT în acest scop poate crea dependență și reduce capacitatea tinerilor de a gestiona singuri situațiile dificile.

Bianca Brânduşa – psiholog: „Sunt folosite din ce în ce mai des, chiar și între prieteni pentru refuzul unei ieșiri în oraș și lucrul de genul acesta”.

Bogdan Nadolu – sociolog: „Nu facem altceva decât să renunțăm în a mai gândi și să folosim un astfel de tools. Inteligența și capacitatea cognitivă este o resursă utilă și foarte importantă a speciei umane”

Specialiștii atrag atenția că adolescența este o perioadă esențială pentru dezvoltarea identității și a relațiilor.

Lipsa interacțiunilor reale poate duce la scăderea încrederii în sine și la dificultăți în viața socială.