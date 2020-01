Tinerii care au ales să se căsătoarească în noaptea de Revelion. De ce au mers la Târgu Jiu

Pentru nouă perechi de îndrăgostiţi şi pentru apropiaţii lor trecerea dintre ani a fost dublu prilej de bucurie.

S-au bucurat împreună de sosirea lui 2020, dar şi de o viaţă nouă, după ce s-au căsătorit la Poarta Sărutului. În acest an, unii dintre miri au venit de la sute de kilometri distantă că să-şi jure acolo iubire veşnică.

Mirii n-au fost doar localnici, ci au venit din toate colţurile ţării. “A fost ceva special şi ne-a plăcut foarte mult zona şi am vrut să fie ceva special pentru totdeauna, iar trecerea dintre ani va semnifica cu totul altceva pentru noi, va fi ceva minunat”, spune un cuplu-

„Mi s-a părut foarte interesant pentru că am auzit de la o cunoştinţă şi am vrut să încercăm. Noi vrem ceva nou mereu, să ieşim din tipar. Noaptea asta nu o s-o uităm niciodată, a fost perfectă pentru noi, cu toate că a fost frig suntem aici şi suntem fericiţi.

După ceremoniile de la Poarta Sărutului au urmat, evident, petrecerile.