Tineri bătuți într-un local din Bacău pentru că nu l-au invitat pe un bărbat la masă cu ei. Agresorii, reținuți
Doi bărbați din Sascut, județul Bacău, au ajuns după gratii după ce au făcut scandal la cârciuma din sat.
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care indivizii s-au năpustit cu o ploaie de lovituri asupra unor tineri care fumau narghilea.
Conflictul ar fi izbucnit după ce tinerii – cu vârste între 15 și 22 de ani – nu l-ar fi invitat pe unul dintre agresori să stea și el la masă.
Acesta a chemat un prieten să le dea o lecție.
Bătăușii cercetați pentru loviri sau alte violențe au fost reținuți pentru 24 de ore.
Sâmbătă vor fi prezentați în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
09-08-2025 07:37