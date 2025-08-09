Tineri bătuți într-un local din Bacău pentru că nu l-au invitat pe un bărbat la masă cu ei. Agresorii, reținuți

Doi bărbați din Sascut, județul Bacău, au ajuns după gratii după ce au făcut scandal la cârciuma din sat.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care indivizii s-au năpustit cu o ploaie de lovituri asupra unor tineri care fumau narghilea.

Conflictul ar fi izbucnit după ce tinerii – cu vârste între 15 și 22 de ani – nu l-ar fi invitat pe unul dintre agresori să stea și el la masă.

Acesta a chemat un prieten să le dea o lecție.

Bătăușii cercetați pentru loviri sau alte violențe au fost reținuți pentru 24 de ore.

Sâmbătă vor fi prezentați în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

