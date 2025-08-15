Tineri amendați la Târgu Mureș după ce au vandalizat ceasul floral al orașului. Localnicii, revoltați: „E strigător la cer”

15-08-2025 | 08:00
Mai multe persoane au fost amendate pentru vandalism, la Târgu Mureș, după ce s-au jucat cu limbile ceasului floral amplasat în centru, un simbol al orașului.  

Reka Bereczki

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere au ajutat la identificarea lor. Acum sunt buni de plată: trebuie să achite fiecare între 500 și 1.000 de lei.

Două nopți la rând, ceasul din Târgu Mureș, alcătuit din 6.000 de flori, a fost vandalizat de tineri teribiliști.

Au învârtit violent acele ceasornicului care, de câteva decenii, arată cu precizie ora exactă.

Raul Matiș, directorul Poliției Locale din Târgu Mureș: „Pe lângă faptul că au vandalizat bannere și coșuri de gunoi stradale, au bravat învârtind cu furie limbile ceasului floral. Nu erau nici sub influența băuturilor alcoolice. Nu înțelegem de unde e apetitul ăsta de a-și etala abilitățile de ceasornicar asupra simbolului orașului.

Localnicii sunt și ei revoltați.

Femeie: „E strigător la cer! În ziua de azi nu mai avem bun-simț. Nu mai avem... Contează și cei șapte ani de-acasă, zic eu.”

Femeie: „Încrezuți, needucați.”

Bărbat: „Eu nu sunt târgumureșean, dar știam de ceas. E frumos și reprezentativ orașului. Târgu Mureș e cunoscut prin ceas. Vandalizăm, că așa credem că e bine... Educație slabă.

Din fericire, tinerii nu au reușit să strice mecanismul cu roți dințate, conectat la o sursă de curent, care pune în mișcare acele ceasornicului.

Sursa: Pro TV

