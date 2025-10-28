Timișoara, tot mai vizitată de turiști străini: 60% dintre vizitatori vin din Europa, atrași de catedrale și ospitalitate

28-10-2025 | 07:55
Timișoara devine tot mai atractivă pentru turiști - în special pentru cei străini.

Emanuela Băluș

Un studiu realizat de Universitatea de Vest arată că principalele obiective sunt bisericile, în frunte cu Catedrala Mitropolitană.

Oamenii apreciază siguranța, ospitalitatea și gastronomia bănățeană, dar recunosc că e loc de îmbunătățiri la capitolul informare turistică, la trafic și la zgomot.

60% dintre turiștii Timișoarei sunt străini din Europa.

Pe acești vecini din Ungaria, i-am găsit în Piața Unirii, în timp ce fotografiau clădirile istorice.

Turist ungur: ”Faină Timișoara! Timișoara ok!”

Turist bucureștean: ”Probabil zece ani în urmă, am mai trecut prin oraș, s-a îmbunătățit nivelul”.

Nu sunt puțini vizitatorii care apreciază ospitalitatea bănățeană și spiritul locului.

La capitolul locuri de vizitat, dintre cele 11 atracții principale, amplasate în inima orașului, pe primul loc se află Catedrala Mitropolitană, care tronează în Piața Victoriei.

Al doilea obiectiv pe lista turiștilor este Domul Catiloc din Piața Unirii. Reabilitat timp de aproape cinci ani, a fost readus la frumusețea sa de odinioară. De la începutul anului şi până în prezent, a reușit să strângă, peste 200 de mii de turişti.

Printre obiectivele de top se mai numără Catedrala Ortodoxă Sârbă, Muzeul Armatei și Bastionul Theresia.

Alexandru Drăgan, coordonator proiect: ”Ponderea celor care vin pentru activități de plăcere a crescut cu aproximativ 10 puncte procentuale din total turiști. Avem cea mai mare zonă pietonală din România. Sunt monumente iconice cum ar fi opera catedrală și altele”.

Studiul, care analizaează gradul de satisfacție al vizitatorilor, dar și motivul călătoriei, a fost realizat pe 750 de respondenți. Aceștia au completat un chestionar cu 28 de întrebări.

Florentina Popescu, lector doctor universitar UVT: ”Pe baza unei QR cod, completau pe telefoanele sau device urile proprii, fie pe cele pe care le aveau studenții”.

Rămân însă și lucruri de îmbunătățit. Cei care au vizitat orașul spun că restaurantele locale nu sunt ușor de găsit, nu pot să-și ia ușor bilete pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun, nu există prea multe indicatoare, dar și că e prea mult trafic.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, europa, turism,

Dată publicare: 28-10-2025 07:55

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

