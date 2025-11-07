Ți-a căzut copacul pe mașină? Ce, când și cum primești, în funcție de sectorul în care ai pățit-o

Plouă mărunt. Te grăbești spre parcare. Când ajungi, constați cu stupoare că un trunchi masiv de copac s-a prăbușit peste mașina ta. Ce faci prima oară? Intri în panică.

O asigurare CASCO te-ar salva de cheltuiala împovărătoare cu reparațiile. Dacă nu ai o astfel de poliță, îți rămâne o soluție: să ceri despăgubiri de la primăria de sector în care ți-a căzut copacul pe mașină.

Ce, cât și când vei primi, depinde de sectorul în care te afli, când ai pățit necazul și politica de despăgubire pe care o aplică fiecare dintre cele 6 primării din Bucureşti.

