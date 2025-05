Terase demontate și confiscate în centrul Timișoarei. Proprietarii au fost notificaţi că ocupă ilegal spaţiul public

Unii au încercat să intre în legalitate, dar alții refuză să plătească aşa că joi au fost luate primele măsuri.

De dimineaţă, muncitorii primăriei au încărcat în camioane scaune, mese sau umbrele. Unii proprietari au fost luaţi prin surprindere.



Laurențiu Moldovan, administrator local: ”După patru ore, după ce a venit poliția locală și ne-a dat amendă, am primit solicitare de clarificări și le-am depus la 17:50, în aceeași zi. Deci, este așa ceva. Acestă terasă a fost pusă luni, astăzi este joi, nu am cele șapte zile, sunt în contestație în instanță. Am încercat să le explic, se pare că nu mă ascultă”.

Primarul orașului spune că înștiințările au fost trimise în urmă cu o săptămână. 12 terase au fost ridicate deocamdată, iar mobilierul a fost confiscat.



Dominic Fritz, primarul Timișoarei: ”Nu acceptăm concurență neloiuală, nu acceptăm ca unii să sfideze regulile. Asta nu înseamnă că unii nu au încercat în ultimele șapte zile să-și ia un număr de înregistrare, dar binînțeles că trebuie să dosare întregi. Motivele sunt multiple, unii nu vor să plătească, alții s-au obișnuit, că poate merge și așa, unii nu au reușit să-și ia acordul vecinilor”.

Închirierea spațiului public costă zilnic doi lei pe metrul pătrat, pe timpul verii.



