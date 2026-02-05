Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în localitatea Darabani, după ce un bărbat a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ şapte metri.

”Bărbatul a mers să ia apă, iar, într-un moment de neatenţie, a căzut în gol. Acesta a reuşit să se prindă de lanţ şi, cu ultimele puteri, a sunat după ajutor la numărul unic de urgenţă 112”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.

Acolo s-au deplasat pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Darabani, cu două autospeciale de intervenţie şi accesorii specifice, precum şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

”Ajunşi la faţa locului, salvatorii au constatat că bărbatul avea un picior prins în găleată şi se ţinea de lanţ. În mai puţin de cinci minute, pompierii au reuşit să îl aducă la suprafaţă”, a precizat sursa citată.

Bărbatul a refuzat să fie transportat la spital.