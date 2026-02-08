La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să stingă flăcările după câteva ore.
Din fericire, în acele clipe nu se afla nimeni în hală.
Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric defect, potrivit primelor date.
Flăcări puternice au cuprins sâmbătă seară un depozit de cabluri electrice din Tulcea. Vâlvătaia și fumul gros s-au văzut de la distanță, iar focul risca să se extindă și la blocurile aflate în vecinătate.
Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite duminică pe raza municipiului Aiud, în zona Herja, și ridicate de echipa pirotehnică a Detașamentului de Pompieri Alba Iulia.
Temperaturile scăzute fac o nouă victimă, a 8-a de când a început sezonul rece. Un vârstinic din Iași, căzut în stradă, cu hipotermie severă și în stop cardio-respirator, s-a stins la spital în ciuda eforturilor medicilor.
Curtea de Apel Cluj a decis extrădarea tânărului de 23 de ani acuzat că și-ar fi ucis și incendiat propria mamă, în Franța. Suspectul era dat în urmărire de autoritățile franceze dar a fost prins în țară.
Nicușor Dan a fost invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului Pacii, care ar urma să aibă loc la Washington. Echipa președintelui analizează dacă acesta va da curs invitației.
Administratorul Sectorului 5, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale au fost plasați de judecători sub control judiciar.
Temperaturile vor scădea în următoarele zile și vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius, avertizează ANM.