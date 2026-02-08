Munițiile, identificate în urma unei recunoașteri pe drumul către o unitate militară, au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță maximă, urmând a fi distruse ulterior. Intervenția s-a desfășurat cu o autospecială pirotehnică, asigurându-se măsuri de protecție a populației și securizarea zonei, informează ISU Alba, preluat de Agerpres.

„Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniţii rămase neexplodate. În urma recunoaşterii, specialiştii au identificat două element de muniţie (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de maximă siguranţă, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică. Pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecţia populaţiei şi securizarea zonei pe timpul desfăşurării misiunii", au precizat oficialii ISU.

ISU reamintește cetățenilor obligația de a nu atinge, lovi sau mișca elementele de muniție rămase neexplodate și de a anunța imediat autoritățile la 112, avertizând că manevrarea necorespunzătoare poate avea consecințe grave.