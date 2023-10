Codul urbanismului a ajuns din nou în dezbatere. Clădirile construite ilegal ar putea trece în legalitate

Tot prin noul cod, fiecare sector din București ar putea decide planurile urbanistice zonale, măsură ce ar crea haos în administrația publică, spun specialiștii.

Criticat în repetate rânduri de societatea civilă și de unii primari de sector, codul urbanismului va permite, printre altele, trecerea în legalitate a clădirilor construite ilicit.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Avem instituții care nu funcționează, din 2008 am sesizat. Rata de nelegalitate în autorizațiile de neconstruire este de 50 la sută. 50 la sută în momentul de față este rata de succes a litigiilor împotriva autorizațiilor de construire și a documentațiilor de urbanism emise de Primăria Municipiului București și de Consiliul General al Municipiulu București”.

S-a ajuns aici, spune primarul Capitalei, deoarece instituțiile abilitate nu au făcut controale serioase de-a lungul timpului. În forma actuală, codul le va permite primăriilor să-și voteze propriile Planuri Urbanistice Zonale, dar măsura ar crea haos în administrație, spun specialiștii.

La rândul lor, reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari susțin că există o serie de blocaje la nivelul primăriilor de sector, și de multe ori ajung să facă investiții în baza unor planuri anulate apoi în instanță.

Adrian Ioniță, avocat, reprezentant al dezvoltatorilor: „Nu există nicio diferență între situația unuia care a construit fără niciun fel de autorizație și unul care a construit pe baza unei autorizații care a fost ulterior anulată în instanță”.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: „În sectorul 2 am un bloc de 10 etaje, construit undeva în 2012, într-o zonă unde se putea construi maxim P+2. Autorizația a fost dată P+4, a fost suspendată autorizația în instanță s-a construit până la P+10. A avut autorizație care a fost anulată. Iar eu am acum un bloc de P10 pe care nu pot să îl demolez pentru că nu am dreptul asta”.

Votat în forma inițială, Codul Urbanismului ar putea duce și la dispariția puținelor zone private cu verdeață. Mai mult, dezvoltatorii nu vor mai fi obligați să asigure 20 de metri de spațiu verde pentru fiecare locuitor, cum prevede legislația actuală. Acum, unui bucureștean îi revin 10 metri pătrați de spațiu verde, deși Uniunea Europeană recomandă cel puțin 26. Codul a trecut de Senat și va intra în dezbaterile comisiilor de specialitate de la Camera Deputaților, for decizional.

Dată publicare: 18-10-2023 07:50