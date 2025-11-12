Tânăr de 17 ani, acuzat de viol după ce a obligat o minoră de nouă ani să facă acte indecente pe video. Cum a aflat poliția

Caz șocant cu consecințe deosebit de grave. Un tânăr de 17 ani este acuzat de viol asupra unei copile de 9 ani pe care, nu a întâlnit-o fizic.

Fapta s-ar fi petrecut în timpul unei discuții video pe parcursul căreia băiatul ar fi obligat-o pe copilă să se atingă. Acesta a amenințat-o că dacă nu se va supune va publica fotografii compromițătoare cu ea. Cazul este pe masa procurorilor din Brașov, care au obținut în instanță arestarea preventivă pentru 30 de zile a suspectului minor.

Adolescentul de 17 ani este din Mehedinți și a întâlnit-o pe fata de 9 ani, din Brașov, pe o rețea de socializare. A obținut numărul ei de telefon iar discuțiile dintre cei doi au continuat pe o aplicație de mesagerie. Fapta s-a petrecut în timpul unui apel video.

Larisa Cornaciau, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov: „Ulterior victima i-a povestit surorii mai mari cele întâmplate, iar acesta și-a anunțat mama care a sesizat organele de urmărire penală."

Procurorii au încadrat fapta la viol, chiar dacă nu a existat contact fizic între cei doi minori. Specialiștii în drept spun că legislația penală ar trebui adaptată noilor realități.

Alexandru Zampieri, avocat: „Infracțiuni clasice de tipul violului, pentru acestea nu avem o reglementare expresă cu privire la spațiul virtual. Legiuitorul a trebui să aibă în vedere realitățile acestea și să intervină și cu unele modificări legislative care să facă mai clare condițiile în care poți raspunde pentru fapte prevăzute de legea penală în spațiul virtual”.

Pe de altă parte, cazul scoate din nou la iveală pericolele la care sunt expuși minorii pe internet.

Gabriel Bibire, psiholog: „Acești copii nu realizează care este mediul acesta infractonal, nu beneficiază de educație puternică din partea familiei. Victimele vor înțelege greșit sexualitatea proprie și a celorlalți, vor suferi tulburări de comportament. depresii sau stări anxioase pe perioade foarte lungi”.

Deocamdată, la noi nu există reglementări clare cu privire la utilizarea rețelelor sociale de către minori. Australia a adoptat o lege care interzice folosirea acestora de către copiii sub 16 ani. La nivel european, Franța, Grecia și Spania sunt printre statele care propun restricții privind accesul minorilor la platformele online.

