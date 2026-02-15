Tânărul a abandonat maşina şi a fugit, dar a fost identificat şi prins. Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Băleni au oprit pentru control, pe raza comunei Băleni, un autoturism condus de un bărbat.

”Conducătorul auto nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, a refuzat să coboare din autoturism şi a demarat în viteză de la faţa locului, acroşând alţi doi poliţişti aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. S-a procedat de îndată la urmărirea acestuia, autoturismul fiind identificat ulterior abandonat pe un teren agricol situat pe raza comunei Băleni”, a transmis, duminică seară, IPJ Dâmboviţa.

Tânărul avea alcoolemie

Poliţiştii au precizat că, pe timpul urmăririi, au fost executate focuri de avertisment în plan vertical şi asupra pneurilor autoturismului, fără a fi rănite persoane.

”La scurt timp, în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un tânăr de 23 de ani, din comuna Băleni. Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul din dotare, rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat”, arată sursa citată.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar luni se va propune arestarea sa preventivă pentru ultraj, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul fără permis.