Și cum, potrivit legii, nimeni nu are voie să deranjeze cuibul acestor înaripate, agenții nu au făcut focul nici măcar în zilele geroase.

Acum, în așteptarea unei autorizații pentru mutarea lui, folosesc doar calorifere electrice.

Primăvara trecută, o barză și perechea ei au poposit pe clădirea postului de poliție din comuna Călățele.

Păsările, protejate de lege, și-au făcut cuib pe horn și au avut trei pui.

În toamnă, după ce au plecat, a început dilema agenților. Speța a ajuns până la Inspectoratul Județean de Poliție.

Radu Adrian Moșuțan, inspector șef de poliție IPJ Cluj: „Ulterior, când a venit frigul în luna octombrie, noiembrie, bineînțeles că am constatat că avem acest cuib de păsări pe postul de poliție, neputând să-l distrugem noi.”

Polițiștii au anunțat autoritățile de mediu și astfel a început dansul birocratic pentru mutarea cuibului. Cererea a fost făcută în luna octombrie, dar răspunsul nu a venit încă.

Raul Pop, secretar de stat Ministerul Mediului: „Mai are procedura de transparență, probabil cam două săptămâni, după care se poate începe lucrarea în teren.”

Pentru că nu au mai putut să facă focul în sobă, polițiștii s-au încălzit cu caloriferele electrice și au făcut haz de necaz.

Dan Omuțiu, inspector principal de poliție Secția Huedin: „Se spune că barza se așează la oamenii cu noroc, eu sper să fie aplicabilă și în cazul de față și trebuie să respectăm legea, bineînțeles.”

Bărbat: „Probabil că și ei sunt tineri, le-o fi adus și lor barza ceva 100%.”

Potrivit legii, distrugerea cuiburilor de barză se pedepsește cu închisoare de până la un an. Mutarea cuibului nu trebuie să se facă mai departe de 100 de metri față de locul inițial.

Polițiștii au primit un suport de cuib – o structură metalică, pe care, la întoarcere, familia de berze își va putea construi o casă nouă.

Claudiu Olenici, reprezentant ONG pentru protecția mediului: „Sperăm să nu se suprapună cu reîntoarcerea berzelor și să putem, până la final de martie, să fie deja amplasat pe noul loc acel suport metalic.”

Cristian Domșa, Societatea Ornitologică Română: „Instalarea unui suport de cuib trebuie făcută cu administratorii rețelelor electrice din zonă.”

Potrivit celor mai recente date, în țara noastră sunt aproape 8.000 de cuiburi de berze, iar cele mai multe sunt amplasate pe stâlpi.