De asemenea, ei au precizat că valorile de trafic în punctele de trecere a frontierei sunt în creştere, în special la sfârşitul de săptămână şi în perioada minivacanţelor.

„În contextul creşterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival, Poliţia de Frontieră Română recomandă cetăţenilor să îşi planifice din timp deplasările şi să se informeze cu privire la condiţiile de călătorie, pentru a evita eventualele întârzieri şi pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei şi aeroporturile internaţionale”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au menţionat că în această perioadă, valorile de trafic sunt în creştere, în special la sfârşit de săptămână şi în intervalele aferente minivacanţelor.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a formalităţilor de călătorie, poliţiştii de frontieră le recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană şi de administraţia aeroportuară.

„Înainte de plecare, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice valabilitatea documentelor de călătorie şi să se informeze cu privire la condiţiile de intrare în statul de destinaţie şi în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara Spaţiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional”, a mai precizat sursa citată.

În ceea ce priveşte călătoriile efectuate împreună cu minori, poliţiştii de frontieră reamintesc că regulile privind ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la Spaţiul Schengen.

De asemenea, Poliţia de Frontieră Română informează că noile cărţi electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieşirea din România.

„Minorii titulari ai unei cărţi electronice de identitate pot călători în afara ţării în condiţiile prevăzute de legislaţia privind regimul juridic al cetăţenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum şi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Reamintim că prezentarea cărţii electronice de identitate nu înlocuieşte, după caz, declaraţiile privind acordul părinţilor, hotărârile judecătoreşti sau alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare”, au subliniat poliţiştii de frontieră.

Ei au transmis pentru cetăţenii care călătoresc în afara ţării împreună cu minori, că nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar şi au adăugat că verificarea existenţei acestuia se realizează electronic de către poliţiştii de frontieră, la momentul efectuării controlului, contribuind astfel la simplificarea formalităţilor şi la reducerea documentelor pe care călătorii trebuie să le prezinte.

Poliţia de Frontieră Română recomandă cetăţenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să consulte din timp condiţiile de călătorie aplicabile statului de destinaţie, pentru a evita situaţiile neplăcute şi pentru a se asigura că deţin toate documentele necesare.