Simona Halep poate să revină pe teren. TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni

Simona Halep, 32 de ani, care nu a mai disputat niciun meci oficial de 17 luni, va reveni astfel pe teren.

"Super-Simo" a jucat ultimul meci oficial pe 29 august 2022, când a fost învinsă în primul tur la US Open.

Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc între 19 și 31 martie. Pentru că nu se mai află în clasamentul WTA, sportiva noastră va fi nevoită să ceară un wildcard.

"Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a emis partea operativă a deciziei sale în procedurile de arbitraj privind apelurile CAS 2023/A/10025 Simona Halep împotriva Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA) și CAS 2023/A/10227 Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) împotriva Simonei Halep:

Procedurile de apel în fața CAS au vizat două acuzații separate:



1. o acuzație derivată din detectarea unei substanțe interzise (Roxadustat) într-o mostră de urină colectată de la Simona Halep la 29 august 2022, în timpul US Open; și



2. o acuzație conform căreia Pasaportul Biologic al Atletului (ABP) al doamnei Halep, în special o mostră de sânge dată de doamna Halep la 22 septembrie 2022, a stabilit utilizarea unei substanțe interzise și/sau a unei metode interzise.

În decizia sa din 22 septembrie 2023, Tribunalul Independent al Federației Internaționale de Tenis (ITF) a găsit-o pe doamna Halep vinovată de ambele încălcări ale regulilor antidoping (ADRV) și a impus o perioadă de neeligibilitate de patru ani.

În apelul depus de Simona Halep la CAS împotriva deciziei de primă instanță, aceasta a solicitat reducerea sancțiunii și ca aceasta să nu depășească perioada suspendării provizorii deja executate. În apelul său separat, ITIA a solicitat ca CAS să sancționeze ADRV-urile doamnei Halep ca o singură încălcare, bazată pe încălcarea care purta cea mai severă sancțiune, și impunerea unei perioade de neeligibilitate între patru și șase ani.

Procedurile de arbitraj ale apelului CAS au implicat procese prealabile intensive și o audiție de trei zile care a avut loc în perioada 7-9 februarie 2024, la Lausanne, Elveția. Panelul CAS a ascultat martori și experți, majoritatea fiind prezenți în persoană la audiere.

Judecătorii TAS au decis în unanimitate că perioada de neeligibilitate de patru ani impusă de Tribunalul Independent al ITF trebuie redusă la o perioadă de neeligibilitate de nouă (9) luni, începând cu data de 7 octombrie 2022, care a expirat la 6 iulie 2023. Deoarece această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la CAS, Panelul CAS a considerat oportun să emită partea operativă a Deciziei Arbitrale cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător.

De asemenea, TAS a dispus anularea tuturor rezultatelor competitive obținute de doamna Halep în perioada 29 august 2022 (data mostrei pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv retragerea oricăror medalii, titluri, puncte în clasament și premii în bani. Prin urmare, apelul depus de ITIA este respins, iar apelul depus de Simona Halep este parțial acceptat (cererea sa de a retroactiva începutul suspendării la 29 august 2022 este respinsă).

Conform Articolelor 2.1 și 2.2 ale Programului Antidoping pentru Tenis ("TADP"), este datoria personală a fiecărui jucător să se asigure că nicio substanță interzisă nu intră în corpul său și jucătorii sunt responsabili pentru orice substanță interzisă găsită în mostrele lor.

În acest caz, s-a constatat că o substanță interzisă (respectiv Roxadustat) a fost găsită într-o mostră colectată de la doamna Halep la 29 august 2022, în timpul US Open. Doamna Halep nu a contestat responsabilitatea, acceptând că, din cauza prezenței Roxadustat în proba sa, a comis încălcări ale regulilor antidoping conform Articolelor 2.1 și 2.2 ale TADP. Cu toate acestea, ea s-a opus caracterului intenționat al încălcării și a susținut că testul pozitiv a fost rezultatul contaminării.

După ce a analizat cu atenție toate probele prezentate, Panelul CAS a decis că doamna Halep a dovedit, în echilibru de probabilități, că Roxadustat a intrat în corpul său prin consumul unui supliment contaminat pe care l-a folosit în zilele imediat anterioare datei de 29 august 2022 și că Roxadustat, detectat în proba sa, provenea din acel produs contaminat. Prin urmare, Panelul CAS a decis că doamna Halep a dovedit, în echilibru de probabilități, că încălcările sale ale regulilor antidoping nu au fost intenționate.

Cu toate că Completul de judecată TAS a constatat că doamna Halep poartă o anumită responsabilitate sau neglijență pentru încălcările sale, deoarece nu a exercitat suficientă grijă la utilizarea suplimentului Keto MCT, a concluzionat că nu are o vină sau neglijență semnificativă.

În ceea ce privește acuzația privind ABP-ul doamnei Halep, ITIA a avut sarcina de a demonstra (în conformitate cu standardul de satisfacție confortabilă) că doamna Halep a utilizat o substanță interzisă și/sau o metodă interzisă. Aceasta s-a bazat în principal pe o mostră de sânge dată de doamna Halep la 22 septembrie 2022, rezultatele căreia ar fi demonstrat încălcarea regulii antidoping conform Articolului 2.2 al TADP.

Contrar raționamentului tribunalului de primă instanță, Completul TAS a decis că, în circumstanțele date, este potrivit să ia în considerare rezultatele unei mostre private de sânge date de doamna Halep la 9 septembrie 2022, în contextul unei intervenții chirurgicale care a avut loc imediat după aceea. Aceste rezultate și declarațiile publice ale doamnei Halep conform cărora nu intenționa să concureze pentru restul anului calendaristic 2022 au afectat plauzibilitatea scenariilor de dopaj pe care se baza Tribunalul Independent al ITF. Având în vedere proba în ansamblu, Completul TAS nu a fost în mod confortabil satisfăcut că a avut loc o încălcare a regulilor antidoping conform Articolului 2.2 al TADP. Prin urmare, această acuzație a fost respinsă.

Completul de judecată TAS a emis următoarele decizii:



1. Apelul depus de Simona Halep la 28 septembrie 2023 împotriva deciziei emise la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul Independent al ITF este admisibil și este parțial acceptat.



2. Apelul depus de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) la 14 decembrie 2023 împotriva deciziei emise la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul Independent al ITF este admisibil și este respins.



3. Decizia emisă la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul Independent al ITF este anulată.



4. Se constată că Simona Halep a săvârșit încălcări ale regulilor antidoping conform Articolelor 2.1 (prezența) și 2.2 (utilizarea) ale Programului Antidoping pentru Tenis 2022 ca urmare a prezenței unei substanțe interzise (Roxadustat) în proba sa de urină colectată în timpul competiției la 29 august 2022.



5. Simona Halep este sancționată cu o perioadă de neeligibilitate de nouă (9) luni, începând cu 7 octombrie 2022.



6. Se acordă credit Simonei Halep pentru suspendarea provizorie executată începând cu 7 octombrie 2022.



7. Toate rezultatele obținute de Simona Halep în competiții desfășurate în perioada 29 august 2022 până la 7 octombrie 2022 sunt descalificate, cu toate consecințele rezultate, inclusiv retragerea oricăror medalii, titluri, puncte în clasament și premii în bani.



8. Premiul este pronunțat fără costuri, cu excepția taxelor de birou ale Curții de Arbitraj în valoare de CHF 1.000 (o mie de franci elvețieni), plătite atât de Simona Halep în ceea ce privește apelul său, cât și de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) în ceea ce privește apelul său, care este reținută de CAS.



9. Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) este obligată să plătească lui Simona Halep o sumă de CHF 20.000 (douăzeci de mii de franci elvețieni) ca contribuție la cheltuielile sale legale și alte cheltuieli suportate în legătură cu aceste proceduri de arbitraj.

Decizia motivată va fi notificată părților în mod corespunzător. Aceasta va fi publicată de CAS, cu excepția cazului în care părțile solicită confidențialitate".

