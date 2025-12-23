Surse: Percheziții la domiciliul Rodicăi Stănoiu din Ilfov, pe fondul unor suspiciuni privind decesul acesteia

23-12-2025 | 11:58
rodica stanoiu

Polițiștii din Ilfov fac, marți, percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului acesteia, în contextul unor suspiciuni privind împrejurările morții fostului ministru al Justiției.

Ioana Andreescu

Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile vizează căutarea unor telefoane.

Potrivit acelorași surse, marți dimineață, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov pun în executare un mandat de percheziție la domiciliul fostului ministru al Justiției Rodica Mihaela Stănoiu.

Sursele citate precizează că percheziția, aflată în curs de desfășurare, vizează căutarea unor dispozitive electronice, respectiv telefoane.

Lunea trecută, cadavrul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat

Lunea trecută, cadavrul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, după ce polițiștii criminaliști din cadrul IPJ Ilfov s-au sesizat din oficiu ca urmare a unor suspiciuni legate de moartea acesteia, apărute în spațiul public.

Rodica Stanoiu
Procedură spectaculoasă. Polițiștii și procurorii au decis să exhumeze trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a informat că, la data de 10 decembrie, organele de cercetare penală ale Poliției Judiciare din cadrul IPJ Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale – s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, în urma apariției în presa online a unor articole care prezentau împrejurări ce ridicau suspiciuni privind decesul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției și fost senator, survenit la data de 3 decembrie.

„Prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale, din data de 10.12.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic. Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunțite legate de ultima perioadă a vieții numitei Stănoiu Rodica, de suspiciuni privind urmele unor acte de violență pe corpul acesteia și de alte aspecte privind viața personală a victimei din ultima perioadă”, a precizat sursa citată.

Autopsia a indicat drept cauză a morții un stop cardiac

Aceeași sursă a mai arătat că procurorul de caz a dispus exhumarea cadavrului Rodicăi Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou din București, pentru stabilirea cauzelor morții și a împrejurărilor în care a survenit decesul.

Ulterior, presa a relatat că autopsia a indicat drept cauză a morții un stop cardiac și că nu există suspiciuni de moarte violentă.

Anunțul privind decesul Rodicăi Stănoiu a fost făcut de fostul premier și lider PSD Adrian Năstase, pe blogul său. Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în Cabinetul Năstase.

Sursa: News.ro

