Trupul fostului ministru Rodica Stănoiu a fost exhumat. Surse: Motivele care au stat la baza acestei decizii

Anchetă neobișnuită în București. Trupul fostului ministru al Justitiei Rodica Stănoiu a fost exhumat la cererea procurorilor, după ce moartea ei a ridicat semne de întrebare printre apropiați.

Bănuielile că ar fi fost ceva necurat pornesc de la faptul că, acum mai bine de două luni, Stănoiu ar fi ajuns la spital subnutrită și cu un ochi vânăt.

Cimitirul Izvorul Nou din Capitală a fost împânzit de zeci de polițiști din Ilfov. Aceștia au izolat locul în care fostul ministrul al Justiției Rodica Stănoiu a fost înmormântată în urmă cu zece zile. Mai mulți muncitori de la Administrația Cimitirelor au fost chemați să înlăture coroanele și buchetele de flori de pe mormânt, pentru ca sicriul să fie scos la suprafață.

Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu este exhumat din dispoziția prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Anchetatorul vrea să ceară părerea legiștilor pentru a stabili cu exactitate care a fost cauza decesului și pentru a înlătura astfel orice suspiciune legată de modul în care Rodica Stănoiu a trecut în neființă.

Procurorii Parchetului Ilfov au deschis săptămâna trecută o anchetă legată de moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu, pe care o consideră suspectă. S-au sesizat după ce mai mulți apropiați și-a manifestat suspiciunea că nu ar fi vorba de moarte naturală, deși fostul demnitar avea 86 de ani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov: „Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunțite legate de ultima perioadă a vieții numite Rodica Stănoiu, de suspiciuni privind urmele unor acte de violență pe corpul acesteia și de alte aspecte privind viața personală a victimei din ultima perioadă”.

Din mărturiile unor apropiați, anchetatorii ar fi aflat că pe 30 septembrie, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență București.

Surse judiciare susțin că medicii ar fi constatat că era subnutrită și prezenta un sindrom post-traumatic prin lovire, fără însă ca medicilor să li se pară ceva suspect și fără să anunțe poliția. Dar pentru că ar fi prezentat o stare de confuzie mentală și era dezorientată temporal, Rodica Stănoiu a fost transferată câteva zile mai târziu la Spitalul Obregia, pentru o evaluare psihiatrică.

Surse apropiate de anchetă susțin că de acolo ar fi fost externată la cerere și la insistențele bărbatului alături de care trăia de câțiva ani, mai tânăr cu aproape o jumătate de secol decât fostul demnitar. Apropiații Rodicăi Stănoiu ar fi descris relația cu acest bărbat drept una toxică. Mulți credeau că s-ar fi căsătorit chiar, dar informația a fost infirmată de autorități.

Florin Iordache, prieten al Rodicăi Stănoiu: ”În ultima perioadă, știu că s-a retras foarte mult, nu a mai comunicat cu nimeni și ăsta e un motiv pentru care s-au trezit suspiciuni. Era un cerc de prieteni cu care se vizita și toți acești oameni imi spun că în ultima perioadă nu mai reușeau să vorbească cu dumneaei și nu a mai existat o comunicare normală. Haideți să vedem organele de anchetă ce vor stabili. Am văzut și eu acele posibile lovituri sau așa mai departe. Din punctul meu de vedere, faptul că s-a retras sau a fost retrasă dintr-o comunicare cu colegii sau apropiații e un semn de întrebare.”

Adrian Năstase, fost premier: ”Dânsa era, am considerat, mai retrasă, probabil după moartea soțului, după moartea soțului, după moartea lui Șerban. Mi s-a părut că acest lucru este oarecum natural. Eu am aflat despre această legătură a doamnei Stănoiu doar în ultimele zile, atunci când au apărut comentarii în presă.”

Dosarul unei morți suspecte i-a făcut pe anchetatori să înceapă urmărirea penală in rem pentru două infracțiuni: ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic. Dacă pentru cea de-a doua, motivele sunt ținute deocamdată în mare taină, pentru a lămuri o posibilă crimă era nevoie de o procedură extraordinară: exhumarea și necropsia la Institutul Național de Medicină Legală. Iar potrivit unor surse apropiate de anchetă, legiștii ar fi stabilit preliminar că moartea Rodicăi Stanoiu nu ar fi fost una violentă. Că nu ar fi fost identificate fracturi sau rupturi interne și nici urme de hemoragie.

Ancheta se îndreaptă acum și spre averea lăsată în urmă de fostul ministru al Justiției si senator PSD în urmă cu două decenii. Avere din care nu ar lipsi proprietăți în țară și străinătate.

Procurorii și polițiștii încearcă să afle dacă Rodica Stănoiu a lăsat un testament în ultimele luni de viață.

