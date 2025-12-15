Procedură spectaculoasă. Polițiștii și procurorii au decis să exhumeze trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu

15-12-2025 | 12:03
Polițiștii și procurorii au decis să exhumeze, luni, trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu.

Ovidiu Oanță

Luni dimineață a venit mașina de la Institutul Național de Medicină Legală, pentru a prelua sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu.

Asistăm la o procedură absolut spectaculoasă într-o anchetă deschisă în urmă cu doar câteva zile de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru că sunt deja suficienți apropiați din anturajul Rodica Stănoiu, care nu văd cu ochi buni sfârșitul acesteia.

Deși a avut 86 de ani când a trecut în neființă, Rodica Stănoiu, poate - cred, apropiați ei - nu ar fi murit în mod natural. Se bazează aceste speculații, aceste gânduri, pe ideea că, în ultimele luni de viață, ar fi ajuns la spitale din Capitală și pe trupul ei ar fi apărut urme ale unor posibile violențe, anumite leziuni, care însă la vremea respectivă nu au fost raportate poliției, așa încât la vremea respectivă nu s-a putut face o investigație.

Stelian Ion
De ce nu vrea USR desființarea SIIJ în varianta PSD-PNL: ”Ne vom întoarce în epoca Năstase”

Iată însă, odată ce s-a constituit acest dosar de moarte suspectă, cu o urmărire penală in rem pentru ucidere din culpă, chiar dacă în momentul de față nu există absolut nici un suspect vizat în acest dosar, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au luat decizia, tocmai pentru a înlătura absolut orice dubiu, să exhumeze trupul neînsuflețit al Rodica Stănoiu și să ceară părerea medicilor legiști.

După exhumare, trupul neînsuflețit va fi dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie. Și, ținând cont că decesul a survenit în urmă cu doar 12 zile, sunt șanse mari ca legiști să își dea seama în ce măsură acele leziuni despre care vorbeau apropiații ar fi putut contribui în vreun fel sau altul la sfârșitul celei care a ocupat funcția de ministru al justiției.

Pe de altă parte, au fost deja, spun surse apropiate de anchetă, audiați mai mulți apropiați ai fostului ministru ai Justiției, apropiați care ar fi vorbit despre o presupusă relație toxică cu un bărbat cu zeci de ani mai tânăr decât Rodica Stănoiu. Despre el există informații - neconfirmate încă oficial - că i-ar fi devenit chiar soț cu acte în regulă. Și de aici, iată, este foarte posibil ca această investigație să presupună inclusiv audierea acestuia, pentru a da lămuriri legate de ce s-a întâmplat în ultima perioadă din viața Rodicăi Stănoiu și, mai ales, care a fost până la urmă cu adevărat cauza morții.

Așadar, procedura exhumării este în plină desfășurare. La Cimitirul Izvorul Nou din Capitală, din sectorul 3, sunt zeci de polițiști și anchetatori. Sunt și cei de la Institutul de Medicină Legală, care asistă la această procedură, pentru ca apoi trupul neînsuflețit să-i fie dus la INML pentru necropsie, iar în zilele ce va să vină, odată ce vor apărea și concluziile medico-legale, ancheta va putea evolua într-un fel sau altul. Oricum, spun aceleași surse, vor fi făcute multe alte audieri, tocmai pentru că procurorii și polițiștii ilfoveni să-și facă o imagine completă în ceea ce privește acest caz.

Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

